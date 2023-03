Update concerti: Damien Rice, John Cale, Brian Jonestown Massacre, Skunk Anansie, Molchat Doma, Tinariwen

Sarà lunghissimo il tour con il quale Damien Rice attraverserà il nostro paese la prossima estate: ben otto concerti in altrettante ‘splendide cornici’ da nord a sud. Il cantautore irlandese suonerà domenica 2 luglio alla Villa Bellini di Catania, mercoledì 5 nel Real Sito di Carditello, a San Tammaro (CE), venerdì 7 al Teatro Romano di Ostia Antica (RM), domenica 9 al Teatro D’Annunzio di Pescara, martedì 11 al Teatro La Fenice di Venezia, mercoledì 12 in piazza Duomo a Pistoia, venerdì 14 al Parco delle Caserme di Bologna e sabato 15 all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS). La prevendita generale dei biglietti sarà disponibile dalle ore 10 di venerdì 17 marzo sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Di recente è uscito il suo apprezzato nuovo album, ‘Mercy‘, che John Cale verrà a suonare in Italia a giugno. L’ex Velvet Underground si esibirà lunedì 12 al Teatro Dal Verme di Milano e martedì 13 al Teatro delle Cascine di Firenze. I biglietti sono già disponibili su Ticketone, vanno da 42,95 a 92,04 euro per la data lombarda e da 42,95 a 73,63 euro per quella toscana.

Saranno tre, invece, i concerti che i Brian Jonestown Massacre terranno nel nostro paese nel mese di luglio. La band guidata da Anton Newcombe suonerà sabato 8 all’Arti Vive Festival di Soliera, in provincia di Modena (biglietti su Vivaticket a 15,83 euro), domenica 9 al Lars Rock Fest di Chiusi, vicino Siena (ingresso gratuito) e lunedì 10 nell’area esterna dello Spazio 211 di Torino (biglietti su Dice a 23 euro).

Data unica nel nostro paese per gli Skunk Anansie, che sabato 10 giugno saliranno sul palco di Ultrasuoni Rimini, in piazza Malatesta. I biglietti, in prevendita su Ticketone, costano 55,22 euro.

Il post-punk in bielorusso dei Molchat Doma ha in calendario due appuntamenti sui palchi italiani: lunedì 5 giugno al Diretto Live Festival di Bologna presso l’Arena Puccini, e mercoledì 7 all’interno di Unaltrofestival a Segrate (MI) presso il Circolo Magnolia. In prevendita da domani su Ticketmaster i biglietti, di cui ancora non conosciamo il costo.

Il 19 maggio i Tinariwen pubblicheranno ‘Amatssou‘, il loro nuovo album, e subito dopo lo porteranno live in Italia: mercoledì 14 giugno all’Ultravox di Firenze, giovedì 15 alla Triennale di Milano e venerdì 16 all’Hiroshima di Torino. I biglietti per queste due ultime date sono già in prevendita su Ticketone a 30,68 euro.