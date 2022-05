Update concerti: Julia Jacklin, José Gonzalez, Benjamin Clementine, Joan As Police Woman, Mac DeMarco

Giornata importante per Julia Jacklin, che ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, ‘Pre Pleasure‘, in arrivo il 26 agosto su Transgressive Records. Registrato a Montreal con il produttore Marcus Paquin e con la sua backing band (tra cui figurano Ben Whiteley e Will Kidman dei Weather Station), è stato ispirato “dalla pop music maestosa di gente come Celine Dion, Robyn e Luther Vandross“. “Per la prima volta mi sono allontanata dalla chitarra e ho scritto gran parte dell’album sulla tastiera Roland nel mio appartamento di Montreal“, rivela la cantautrice australiana, che oggi ha diffuso il primo singolo ‘Lydia Wears A Cross‘ e ha annunciato una data italiana: domenica 27 novembre al Magnolia di Segrate (MI), per la quale i biglietti saranno in prevendita da giovedì su Ticketone, Ticktmaster e Dice. Su quest’ultima piattaforma costeranno 23,40 euro.



Appuntamento unico anche con José Gonzalez: il cantautore svedese si esibirà mercoledì 3 agosto al Teatro Galli di Rimini, all’interno della rassegna Percuotere La Mente. I biglietti, in prevendita sul sito del comune, vanno da 15 a 30 euro a seconda della postazione.

Saranno ben quattro, invece, le date del tour di Benjamin Clementine nel nostro paese. Il musicista londinese sarà martedì 26 luglio al Teatro Romano di Fiesole (biglietti su Ticketone a partire da 42,95 euro), mercoledì 27 al Sagrato della Collegiata di Verucchio (RN), giovedì 28 a Monforte d’Alba (CN) per Monfortinjazz, e quindi sabato 6 agosto al No Borders Festival di Sella Nevea, in provincia di Udine (biglietti su Ticketone a 24,54 euro).

Oltre al concerto di sabato 18 giugno all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme (biglietti su Dice a 22 euro), Joan As Police Woman sarà nuovamente in Italia in estate per due live in solitaria: venerdì 22 luglio al Parco dell’Acqua di Rapolano Terme (SI) e martedì 9 agosto al Locus Festival di Locorotondo (BA), in piazza Aldo Moro. Per entrambi gli spettacoli l’ingresso è gratuito.

Salta il tour italiano di Mac DeMarco: “Ci dispiace dover comunicare che le date autunnali di Mac DeMarco sono state cancellate. L’artista ha annullato parte del tour europeo per concentrarsi sulla scrittura del suo nuovo disco. I biglietti acquistati verranno automaticamente rimborsati da Dice“, spiega l’organizzazione. Annullato anche il concerto di Girl In Red in programma il 5 luglio a Milano, mentre quello dei Bad Religion in Veneto (21 giugno) cambia location: la nuova è il Parco della Musica di Padova.