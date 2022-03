Update concerti: June Of 44, Editors, Black Pumas, M. Ward, Kelly Lee Owens…

Non pubblicano un album di inediti dal 1999, ma continuano a suonare live, i June Of 44. A fine maggio, due dei loro concerti saranno in Italia: mercoledì 25 al Locomotiv di Bologna e giovedì 26 a La Claque di Genova. Entrambe le date avranno l’apertura degli Yaguar; i biglietti per quella emiliana sono già in prevendita su Dice a 18 euro.

Genova sarà anche la sede dell’unico appuntamento estivo nel nostro paese con gli Editors. La band di Birmingham suonerà martedì 19 luglio, all’interno del Balena Festival, all’Arena del Mare. I biglietti, in prevendita da lunedì su Dice, costeranno 39,68 euro.

Dopo i rinvii e le cancellazioni degli scorsi anni, finalmente si potranno vedere suonare in Italia i Black Pumas. Anche in questo caso c’è una data unica, lunedì 4 luglio al Teatro Romano di Verona, all’interno del Rumors Festival. I biglietti sono già disponibili in tre fasce di prezzo su Ticketone e Ticketmaster; su quest’ultima piattaforma la platea costa 51,68 euro, la prima gradinata 45,48 euro e la seconda gradinata 39,38 euro.

Il tour europeo di M. Ward è stato interamente riprogrammato, e così due delle tre date italiane, che avrebbero dovuto essere in calendario a febbraio, si spostano a ottobre: il cantautore americano sarà lunedì 17 ottobre al Magnolia di Segrate (MI), martedì 18 al Locomotiv di Bologna. I biglietti già acquistati rimangono validi; chi non li avesse li può acquistare su Ticketmaster (Milano) a 22,15 euro e Dice (Bologna) a 20 euro. È piuttosto un mistero, invece, il concerto di Roma, che compare su Dice (programmato per il 3 novembre) ma che l’agenzia di booking Comcerto, sul proprio profilo Facebook, sostiene essere stato cancellato.

Si esibirà nel nostro paese due volte Kelly Lee Owens. Il suo live-set sarà parte dell’Arti Vive Festival di Soliera (MO) domenica 10 luglio, mentre farà un DJ-set all’interno dell’Ortigia Sound System di Siracusa domenica 31 luglio. 15,74 euro il costo degli ingressi per la data emiliana (disponibili su Happyticket e Vivaticket), 38 euro quello della singola giornata della manifestazione siciliana (in prevendita su Dice).

“Per motivi tecnici” cambia location il concerto dei Dinosaur Jr previsto per martedì 7 giugno a Pesaro, parte di un tour italiano di ben cinque date. Non si terrà più al parco Miralfiore, bensì in piazza del Popolo. Invariato il prezzo dei biglietti, che costano 32,10 euro e sono disponibili su Vivaticket.

Sarà lunghissimo il tour nel nostro paese di Paolo Nutini. Ben 8 gli appuntamenti con il cantautore scozzese: venerdì 15 luglio a Gardone Riviera (BS) per il Festival del Vittoriale, sabato 16 luglio in piazza Duomo a Pistoia per Pistoia Blues, martedì 19 al Roma Summer Fest presso la Cavea dell’Auditorium, mercoledì 20 al Sequoie Music Park (nel parco delle Caserme Rosse) di Bologna, venerdì 22 luglio al parco della Pace di Servigliano (FM) per il NoSound Fest, sabato 23 luglio al Locus Festival in piazza Duomo a Trani, lunedì 25 luglio al Belvedere di San Leucio a Caserta e mercoledì 27 a Taormina al Teatro Antico.