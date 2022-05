Update concerti: Kasabian, Declan McKenna, Eagle-Eye Cherry, Patti Smith, Midge Ure

Cambio repentino nella schedule dei Kasabian: le tre date estive da headliner della rockband inglese, quelle di sabato 2 luglio in piazza Sordello a Mantova, domenica 3 nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e martedì 5 allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO), sono state cancellate. Confermato, invece, l’appuntamento insieme a Liam Gallagher al Summer Festival di Lucca di mercoledì 6 luglio. A parziale compensazione, Sergio Pizzorno e compagni torneranno per un unico concerto in autunno, domenica 16 ottobre all’Alcatraz di Milano. L’organizzazione precisa che “i biglietti per la data di Milano saranno in vendita su Ticketone a partire dalle ore 11 di lunedì 30 maggio” e che “i possessori di biglietti [delle date annullate] avranno una priorità di 48 ore per l’acquisto dei biglietti del concerto“.

Meno popstar e più rockstar di quanto si potesse prevedere a inizio carriera, Declan McKenna sarà nel nostro paese per la prima volta dopo la pubblicazione di ‘Zeros‘, il suo fortunato sophomore uscito nel 2020. Un unico concerto, martedì 5 luglio al Magnolia di Segrate (MI). I biglietti sono già in prevendita su Ticketone e Ticketmaster, su quest’ultimo portale costano 26,84 euro.

Sale sui palchi da molto più tempo Eagle-Eye Cherry, che martedì 21 febbraio 2023 sarà in Italia per un unico appuntamento, nello specifico alla Santeria di viale Toscana 31 a Milano. I biglietti saranno in prevendita da domani su Dice al costo di 30,62 euro.

Patti Smith è ormai una presenza frequentissima dalle nostre parti, e lo sarà in particolare sulla sponda piemontese del lago Maggiore, giacché raddoppia la data dello Stresa Festival: quella del 29 luglio è già sold out, così ne è stata aggiunta un’altra il giorno dopo, sabato 30. 51,50 euro è il prezzo dei biglietti, che sono già in prevendita su Vivaticket.

C’è chi se lo ricorda per i suoi trascorsi negli Ultravox, chi per la sua one hit wonder del 1996 ‘Breathe‘, fatto sta che Midge Ure seguita a scrivere musica e a tenere concerti. Due di essi saranno in Italia a ottobre: giovedì 26 al Viper Theatre di Firenze e venerdì 27 ai Magazzini Generali di Milano. 36,60 euro il costo d’ingresso per entrambi gli show, con biglietti in prevendita su Ticketmaster.