Update concerti: Kasabian, Lust For Youth, John, Boompops, Italia 90

Oltre alla data congiunta con Liam Gallagher al Summer Festival di Lucca, i Kasabian saranno in Italia in estate per altri tre concerti da headliner: Sergio Pizzorno e soci si esibiranno sabato 2 luglio in piazza Sordello a Mantova, domenica 3 nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e martedì 5 allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO). I biglietti, di cui ancora non si conosce il costo, saranno in prevendita a breve sul circuito Ticketone.

Sono rinviate a ottobre le tre date italiane dei Lust Of Youth che erano originariamente previste a febbraio. Il duo danese sarà invece al Salone14 di Milano giovedì 6 ottobre, venerdì 7 suonerà al Locomotiv di Bologna e sabato 8 al Monk di Roma. I biglietti acquistati resteranno validi per i nuovi appuntamenti; i tagliandi rimangono comunque in prevendita su Dice a 14 euro (diritti e commissioni inclusi).

“A causa della incerta situazione sanitaria” sono annullati i due concerti che i John avrebbero dovuto tenere a fine marzo a Bologna e Milano, così come tutto il loro tour europeo. L’organizzazione precisa che “i biglietti acquistati saranno automaticamente rimborsati da Dice“.

Sabato 22 maggio ci saranno anche i Boompops sul palco del Carroponte di Sesto San Giovanni (MI). La band californiana si aggiunge dunque alla line-up di Punk In Drublic, mini-festival itinerante organizzato dai NoFX a cui parteciperanno anche Pennywise, Me First & The Gimme Gimmes, Face2Face, Talco e Days’n’Daze. I biglietti per la manifestazione sono in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, dove costano 57,20 euro diritti di prevendita e commissioni di servizio inclusi.

È spostato a domenica 8 maggio il concerto degli indie-rocker londinesi Italia 90, che si sarebbe dovuto tenere al Biko di Milano tra un paio di settimane. Anche in questo caso, i biglietti già acquistati rimangono validi; la prevendita è sempre attiva su Eventbrite a 14,01 euro.