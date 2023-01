Update concerti: Kevin Morby, A Place To Bury Strangers, Prodigy, National

Tante cose nuove per Kevin Morby: quelle che ci riguardano più da vicino sono i due concerti in Italia programmati nel mese di giugno, martedì 13 nel Giardino della Triennale di Milano, e mercoledì 14 a Ferrara, all’interno della rassegna Ferrara Sotto Le Stelle. Da domani saranno in prevendita su Dice i biglietti per la data milanese al costo di 29 euro. Nei due show potrebbe essere suonata anche ‘Like A Flower‘, brano portante della colonna sonora del film ‘Montana Story‘, con protagonisti Haley Lu Richardson e Owen Teague e diretto da Scott McGehee e David Siegel, di cui Morby ha composto tutte le musiche. L’opera completa è disponibile da ieri sulle piattaforme streaming.



Saranno nuovamente in Italia la prossima primavera gli A Place To Bury Strangers. Due le date: venerdì 2 giugno al Vinile di Bassano del Grappa (VI) e sabato 3 al Freakout di Bologna. Sarà l’occasione per risentire live le canzoni di ‘See Through You‘, LP più recente della band newyorkese uscito lo scorso febbraio.

Due live-set in Italia anche per i Prodigy, che mercoledì 17 maggio suoneranno all’Alcatraz di Milano e giovedì 18 al Gran Teatro Geox di Padova. I biglietti saranno in prevendita su Ticketone e Ticketmaster a partire da lunedì; 57,50 euro più commissioni il costo in prevendita.

I National, almeno per il momento, non hanno annunciato nessuna data italiana all’interno del tour che seguirà la pubblicazione del loro nuovo LP, ‘First Two Pages Of Frankenstein’ (in arrivo il 28 aprile). La band americana passerà però dall’Europa in autunno; chi vorrà potrà assistere ai loro concerti a Dublino (21/9), Leeds (23/9), Glasgow (24/9), Londra (26/9), Amsterdam (26/9), Berlino (30/9), Monaco di Baviera (1/10), Madrid (4/10), Porto (5/10) e Lisbona (6/10). I biglietti saranno in prevendita da domani sul loro sito ufficiale, Americanmary.com.