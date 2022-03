Update concerti: Kevin Morby, Weather Station, Badbadnotgood, Anderson Paak, Oscar And The Wolf, Bay Fest

Giornata importante per Kevin Morby, che ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, che si chiamerà ‘This Is A Photograph‘ e che verrà pubblicato da Dead Oceans il prossimo 13 maggio. Ispirato da un malore che ha colpito il padre, e dalla seguente ricerca di fotografie che gli ricordassero la sua infanzia con lui, il disco (prodotto da Sam Cohen) conterrà anche il primo singolo diffuso oggi, la title-track ‘This Is A Photograph‘. Verrà suonata certamente nei suoi due concerti italiani, anch’essi confermati in data odierna: domenica 3 luglio alla versione Summer del Covo di Bologna, e lunedì 4 all’Anfiteatro Romano di Terni. Al momento conosciamo soltanto la modalità di acquisto per la data emiliane, i cui biglietti saranno disponibili da lunedì su Dice a 26,75 euro.



‘How Is It That I Should Look At The Stars‘, il nuovo album a firma The Weather Station, sarà invece udibile dalla mezzanotte di oggi. Dal vivo lo si potrà ascoltare a giugno, in tre occasioni: martedì 7 alla Santeria di Milano, mercoledì 8 in Sala Vanni a Firenze e giovedì 9 all’Anfiteatro Del Venda di Galzignano Terme (PD). I biglietti per le date lombarda e veneta saranno disponibili da domani su Dice a 22,35 euro; quelli per lo show toscano (non ne conosciamo ancora il prezzo) su Boxol.

Oltre al concerto di domenica 26 giugno a La Prima Estate di Lido di Camaiore (nella stessa giornata di Kaytranada e Jungle, con ingressi disponibili su Dice a 41,65 euro), i Badbadnotgood suoneranno anche (da headliner) due giorni dopo, martedì 28, al Magnolia di Segrate (MI). I biglietti, in prevendita da domani su Dice, costano 29 euro tondi.

Il festival La Prima Estate vedrà sul suo palco anche Anderson Paak: insieme ai suoi Free Nationals si esibirà, sempre al Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore, venerdì 24 giugno. I biglietti sono già disponibili su Ticketone e Dice, su quest’ultima piattaforma costano 63,69 euro.

È spostata dal 6 maggio a lunedì 28 novembre la data italiana di Oscar And The Wolf. Cambia anche la location, non più la Santeria di Milano ma il Magnolia di Segrate. Invariato, invece, il prezzo dei biglietti, che su Vivaticket costano 21,94 euro. Spostata anche la data di Birdy al Fabrique di Milano: dal 29 maggio 2022 a giovedì 20 aprile 2023 (biglietti su Dice a 36,75 euro).

Il Bay Fest di Bellaria Igea Marina ha ufficializzato la programmazione giornaliera: i Bad Religion suoneranno giovedì 11 agosto, i Millencolin venerdì 12, gli Hives sabato 13 e gli Anti-Flag domenica 14. Su Tikcketmaster si possono trovare gli abbonamenti alle quattro giornate del festival a 158,60 euro, mentre le singole giornate costano tutte 54,90 euro ad eccezione dell’ultima, il cui prezzo d’ingresso è di 30,50 euro.