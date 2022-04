Update concerti: King Hannah, Andy Bell, Bdrmm, Starcrawler, Son Lux

La prima parte del tour italiano dei King Hannah si sta concludendo proprio questa sera a Genova, una seconda è però da oggi ufficialmente programmata per giugno. Il duo di Liverpool, infatti, sarà nel nostro paese tra un paio di mesi per altri tre concerti: giovedì 9 al Largo di Roma, venerdì 10 all’Off Tune Festival di Prato e sabato 11 al Nova Festival di Bologna. In queste ultime due occasioni il contesto sarà lo stesso in cui suonerà il Thurston Moore Group. I biglietti per la data nella capitale sono già in prevendita a 12 euro su Dice, così come quelli per il festival toscano che costano 27,08 euro. 18,03 euro, su Mailticket, è invece il costo d’ingresso per la serata bolognese.

La carriera solista di Andy Bell, cominciata in età avanzata, si è rivelata sino ad ora piuttosto fortunata: sia ‘The View From Halfway Down‘ (2020) che ‘Flicker‘ (2022) sono buoni dischi. Il chitarrista dei Ride nonché ex Oasis li suonerà live nel nostro paese in tre occasioni: venerdì 8 luglio al Covo Summer di Bologna, sabato 9 ai Bagni Elsa di Pesaro e domenica 10 ad Unplugged in Monti a Roma. Al momento siamo a conoscenza soltanto il prezzo delle prevendite (disponibili su Dice) per l’appuntamento emiliano, che è di 24,61 euro.

Ci saranno degli ospiti d’eccezione nel tour italiano dei Mogwai, i Bdrmm. La giovane band shoegaze inglese aprirà tutti e tre gli show, ovvero quello di lunedì 9 maggio all’Atlantico di Roma, di martedì 10 al Fabrique di Milano e di mercoledì 11 al Vox di Nonantola (MO). I biglietti rimangono in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket; su quest’ultima piattaforma costano 36,57 euro per ciascuno dei tre concerti.

Giungeranno nel nostro paese in data unica gli Starcrawler. Lo rockband californiana suonerà al Legend di Milano venerdì 3 giugno. 17,50 euro è il prezzo dei biglietti, in prevendita su Dice.

Tre, invece, gli appuntamenti con gli sperimentalissimi Son Lux, quattro se consideriamo anche una data in Canton Ticino. Il trio newyorkese si esibirà sabato 23 luglio al Roam Festival, presso il parco Ciani di Lugano e domenica 24 al sito archeologico di Peltinum a Prata D’Ansidonia (AQ). Torneranno quindi a marzo 2023, mercoledì 8 al Magnolia di Segrate (MI) e giovedì 9 al Locomotiv di Bologna.

