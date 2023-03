Update concerti: Kurt Vile, Kings Of Convenience, Nathaniel Rateliff, Mavericks, Grandson…

Quest’estate ci saranno due concerti di Kurt Vile in Italia: lo psych-rocker americano suonerà venerdì 30 giugno nell’area esterna dello Spazio 211 di Torino e sabato 1 luglio all’Off Tune Festival di Prato. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo, per la prima volta nel nostro paese, le canzoni di ‘Watch My Moves‘, il suo album più recente uscito lo scorso anno. I biglietti per la data piemontese sono già in prevendita su Dice a 23 euro, quelli per lo show in Toscana su Ticketone a 25,46 euro.

Un concerto da headliner per i Kings Of Convenience, che giovedì 15 giugno saliranno sul palco dell’Arena Beniamino Gigli di Recanati (MC). Tra 23 e 46 euro (più commissioni) il costo dei biglietti su Ciaotickets; gli ingressi sono disponibili anche su Ticketone. Erlend ed Eirik saranno anche nel cast de La Prima Estate di Lido di Camaiore (LU): sabato 17 giugno apriranno a Bon Iver.

Saranno due gli appuntamenti con il soul/blues-rock di Nathaniel Rateliff & The Night Sweats: quello già noto di domenica 2 luglio all’interno del Comfort Festival di Ferrara, e la novità di lunedì 3 al Magnolia di Segrate (MI). Per quest’ultimo live, i biglietti saranno presto disponibili su Ticketone e Ticketmaster al costo di 25 euro più diritti e commissioni di prevendita. In apertura ci sarà Jack Botts.

Data unica per il crossover di Grandson: il musicista canadese martedì 3 ottobre si esibirà ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti saranno disponibili su Ticketone e Ticketmaster a partire da venerdì 3 marzo. Costeranno 25 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Un concerto anche per i Show Me The Body: la band hardcore-punk newyorkese suonerà giovedì 22 giugno al Legend di Milano. 19,55 euro il prezzo dei biglietti, in prevendita su Dice.

Tanti nomi al Chiari Music Festival: sul palco che verrà issato presso l’Istituto Salesiano San Bernardino, domenica 25 giugno si esibiranno (tra gli altri) i Mavericks e Joanne Shaw Taylor, e lunedì 26 gli Hothouse Flowers, Duke Robillard e Albert Cummings. Al netto di diritti e commissioni, le singole giornate costano 50 euro; l’abbonamento all’intera due giorni 80 euro. Sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Per maggiori informazioni c’è la pagina Facebook dedicata.