Update concerti: La Prima Estate, Moderat, Fink, Legendary Pink Dots

Nuove aggiunte nel cartellone de La Prima Estate, rassegna musicale che si svilupperà su due weekend di giugno (16-18 e 23-25) a Lido di Camaiore (LU). Sabato 17 giugno Kings Of Convenience e Japanese Breakfast anticiperanno Bon Iver sul palco del Parco BussolaDomani, mentre la settimana successiva, venerdì 23, sarà la volta dei giovani jazzisti Domi & JD Beck (prima degli Alt-J), e sabato 24 dei Nu Genea (in apertura a Jamiroquai). In prevendita su Dice, i biglietti per la serata capitanata da Bon Iver costano 61,24 euro, quelli per gli Alt-J 52,67 euro. Gli abbonamenti sono invece disponibili su Ticketone, il prezzo per quelli per il primo weekend è di 122,72 euro, per il secondo di 158,30 euro.

Toscana che sarà ricca di festival la prossima estate, giacché per il 2023 è stato confermato anche il Decibel Open Air, che si terrà sabato 9 e domenica 10 settembre al Parco delle Cascine di Firenze. Primi headliner, annunciati ieri l’altro, sono i Moderat, che sul loro sito ufficiale rivelano che si esibiranno nella prima giornata della manifestazione. 79 euro è il prezzo degli abbonamenti alla due-giorni, in prevendita su Dice da martedì prossimo.

Sarà un tour molto corposo quello che porterà Fink in giro per il nostro paese nel prossimo mese di aprile per sette concerti in acustico e in solitaria. Il cantautore britannico suonerà mercoledì 12 aprile all’Arca di Milano, giovedì 13 Aprile al Big Barrè di Cesena, venerdì 14 al Teatro Bolivar di Napoli, sabato 15 al Teatro Forma di Bari, lunedì 17 al Monk di Roma, martedì 18 a Il Garibaldi di Prato e mercoledì 19 allo Spazio 211 di Torino. I biglietti già disponibili su Ticketone (Cesena, Bari, Prato), Dice (Milano, Roma, Torino) e Go2 (Napoli).

Dopo poco meno di un anno torneranno nel nostro paese gli espertissimi Legendary Pink Dots. Due i concerti: giovedì 23 febbraio al Freakout di Bologna e venerdì 24 al Bloom di Mezzago (MB). 11 euro è il prezzo dei biglietti per la data emiliana, 13,20 euro per quella lombarda, entrambe disponibili su Musicglue.