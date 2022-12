Update concerti: Liam Gallagher, Black Keys, Thurston Moore, Stone

Chi sabato 1 luglio 2023 si recherà all’Ippodromo La Maura di Milano, potrà assistere sia a un concerto dei Black Keys che a uno di Liam Gallagher. La band americana e il frontman inglese saranno co-headliner di quella che per il momento è la quarta giornata dell’I-Days, che quest’anno sembra avere un calendario diffuso. I biglietti saranno in prevendita da martedì prossimo sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Su quest’ultimo il pit costerà 91,83 euro, il resto del parterre 67,05 euro.

Thurston Moore tornerà in Italia ad aprile 2023. L’ex Sonic Youth suonerà sabato 1 all’ARCI Bellezza di Milano e domenica 2 al Monk di Roma. I biglietti saranno in prevendita da domani su Dice, 25,30 il costo del concerto milanese, non ancora noto quello dello show romano.

Saranno i giovani e promettenti Stone, giovane e rumoroso quartetto di Liverpool, ad aprire l’unica data italiana dei Kooks, programmata per mercoledì 1° febbraio al Fabrique di Milano. Suoneranno certamente le canzoni del loro EP di debutto, ‘Punkadonk‘, uscito appena due settimane fa, di cui fa parte anche il singolo ‘Money (Hope Ain’t Gone’).