Update concerti: Liminanas, Iggy Pop, Lucinda Williams, Sudan Archives, Sting

Si potrà ascoltare dal vivo anche in Italia il rock psichedelico dei Liminanas. La band francese sarà dalle nostre parti da fine settembre, per quattro appuntamenti: mercoledì 28 all’ARCI Bellezza di Milano (biglietti su Dice a 14,95 euro), giovedì 29 al Fragola de Bosch di Gambettola, vicino Cesena (19,55 euro su Ticketone), venerdì 30 al Teatro della Casa del Popolo di Grassina, in provincia di Firenze (13 euro su Oooh.events) e sabato 1 ottobre al Largo di Roma.

Come molti sapranno, per problemi alla voce il concerto di Iggy Pop in programma ieri a Mantova è stato rinviato. Il nuovo appuntamento è per martedì 30 agosto, sempre nella città lombarda ma in una nuova location, l’Esedra di Palazzo Te. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data.

Sarà nel nostro paese nel 2023 Lucinda Williams. L’esperta cantautrice folk si esibirà martedì 10 gennaio al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. I biglietti saranno disponibili a breve su Ticketone, e avranno un costo compreso tra 26 e 50 euro a seconda della postazione, a cui andranno aggiunti diritti e commissioni di prevendita.

La violinista, cantautrice e rapper Brittney Denise Parks, in arte Sudan Archives, ha pronto un nuovo LP, ‘Natural Brown Prom Queen‘, che uscirà il 9 settembre per Stone Throw Records. Lo suonerà in Italia a novembre, per un’unica occasione, venerdì 4 al Magnolia di Segrate (MI). I biglietti saranno in prevendita da venerdì su Ticketone e Dice, su quest’ultima piattaforma costeranno 25,40 euro.

Oltre al concerto del 19 luglio a Parma, Sting suonerà anche al Forum di Assago (MI) martedì 25 ottobre. Da venerdì la prevendita i biglietti saràattiva su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket; su quest’ultima piattaforma costeranno tra 67,05 e 164,57 euro a seconda della postazione scelta.