Update concerti: Lounge Society, Dehd, Westerman, Douglas Dare, Coldplay…

‘Tired Of Liberty‘, il loro ottimo album d’esordio, è uscito giusto venerdì scorso, e i Lounge Society ci hanno appena fatto sapere che verranno presto a suonarlo dal vivo in Italia. Due gli appuntamenti, programmati per novembre: venerdì 4 al Covo di Bologna e sabato 5 all’ARCI Bellezza di Milano. I biglietti sono in prevendita su Dice: 12,31 euro il costo d’ingresso per la data emiliana, 13,80 euro per quella lombarda.

Poco prima, mercoledì 2 novembre, si esibiranno nel nostro paese anche i Dehd: la band indie-pop/rock di Chicago suonerà al Magnolia di Segrate (MI). I biglietti sono già in prevendita su Ticketone, Ticketmaster e Dice, su quest’ultima piattaforma costano 15,60 euro.

Due date dalle nostre parti per Westerman: il cantautore britannico sarà mercoledì 12 ottobre al Clan Destino di Faenza (RA) e giovedì 13 a Germi a Milano. Per quest’ultimo show i biglietti sono in prevendita su Dice a 13 euro.

C’è un’altra data in Italia per Douglas Dare. Il musicista londinese si esibirà sabato 3 settembre al Lazzaretto Sant’Elia di Cagliari, all’interno di Karel Music Expo. Gli ingressi per la manifestazione sono in prevendita su Vivaticket; quello in particolare per la terza serata, in cui suoneranno anche Giorginess, Bachi da Pietra e Giovanni Truppi, costa 22,88 euro.

Saprete ormai tutti del lungo passaggio in Italia dei Coldplay, previsto negli stadi di Milano e Napoli a giugno 2023. Due i concertoni organizzati nel capoluogo campano per mercoledì 21 e giovedì 22, quattro quelli in Lombardia, esattamente domenica 25, lunedì 26, mercoledì 28 e giovedì 29. Purtroppo per i fan rimasti senza, però, i biglietti sembrano essere già esauriti.

A causa della malattia del leader del gruppo Darius Keeler, gli Archive sono stati costretti ad annullare i concerti del loro prossimo tour, compresi quelli in programma per l’8 novembre 2022 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 9 novembre in Santeria Toscana 31 a Milano. L’organizzazione conta comunque di poterli riprogrammare tra ottobre e novembre 2023, mantenendo validi i biglietti.

Cambia location la data di Milano di Sohn di lunedì 19 settembre: non più ai Magazzini Generali, bensì al Biko di via Ettore Ponti.