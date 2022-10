Update concerti: Maya Hawke, Billy Nomates, Warhaus, Florence, Ypsigrock

Sabato 25 febbraio 2023 Maya Hawke sarà per la prima volta in Italia da cantautrice: la sua data unica è in programma alla Santeria di Milano. Sarà dunque l’occasione per ascoltare in versione live le canzoni dei suoi due album pubblicati sinora, ‘Blush‘ (2020) e ‘Moss‘ (2022). I biglietti saranno disponibili da venerdì sui circuiti Ticketone e Ticketmaster al costo di 22 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Due saranno invece i concerti nel nostro paese per Billy Nomates: sabato 25 marzo 2023 la cantautrice inglese sarà al Covo di Bologna, mentre lunedì 27 si esibirà al Magnolia di Segrate (MI). I biglietti sono già in prevendita su Dice, costano 18,19 euro quelli per la data emiliana e 19,50 gli ingressi per lo show in Lombardia.

Marzo sarà anche il mese dell’unica sortita italiana di Warhaus, ovvero il progetto solista di Maarten Devoldere dei Balthazar. Il musicista belga suonerà martedì 9 al Magnolia di Segrate (MI), con biglietti già in prevendita su Dice a 22,10 euro.

Ci saranno anche Florence & The Machine tra gli headliner dell’I-Days Festival di Milano, la cui edizione 2023 si terrà all’Ippodromo di San Siro. Le prevendite sono già attive su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket; su quest’ultima piattaforma vanno da 54,86 a 73,14 euro a seconda della zona del prato prescelta.

Si terrà tra giovedì 10 e domenica 13 agosto 2023 la 26esima edizione dell’Ypsigrock Festival di Castelbuono (PA), nella consueta location del borgo medioevale. Ancora in divenire la definizione della line-up, ma l’organizzazione assicura “esclusività, debutti, prime assolute ed esibizioni uniche in Italia”. Presentato anche l’artwork di quest’anno, opera del visual artist cileno PabloTL.