Update concerti: Mogwai, Altin Gün, Frank Carter, Django Django, Oscar Anton

A causa dell’attuale situazione pandemica, sono state riprogrammate le date italiane dei Mogwai originariamente previste per la fine di questo mese. La band scozzese sarà pertanto in Italia a maggio: lunedì 9 all’Atlantico di Roma, martedì 10 al Fabrique di Milano e mercoledì 11 al Vox di Nonantola (MO). I biglietti già acquistati rimangono validi per i nuovi appuntamenti, per chi non li avesse rimangono in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket a 30 euro più diritti e commissioni.

Riposizionamento temporale anche per il tour italiano degli Altin Gün. La band Anatolian-rock olandese si esibirà mercoledì 16 novembre al Locomotiv di Bologna, giovedì 17 al Largo di Roma e venerdì 18 al Magnolia di Segrate (MI). I biglietti, che costano 25,30 euro diritti e commissioni inclusi, sono in prevendita su Dice.

Si aggiunge invece un concerto alla programmazione nel nostro paese dei concerti di Frank Carter And The Rattlesnakes. La band inglese sarà all’AMA Music Festival di Romano d’Ezzelino (VI) mercoledì 24 agosto, ovvero la stessa giornata dei Nothing But Thieves. 30 euro più diritti e commissioni è il costo dei biglietti che comprende l’intera programmazione del giorno. L’ex Gallows tornerà poi dalle nostre parti martedì 22 novembre, quando si esibirà ai Magazzini Generali di Milano. In questo caso, il prezzo degli ingressi, disponibili su Dice, è di 29 euro (diritti e commissioni di prevendita inclusi).

È stato purtroppo definitivamente cancellato lo show che i Django Django avrebbero dovuto tenere ai Magazzini Generali di Milano recuperando l’appuntamento dello scorso novembre. La band britannica sottolinea come sia propria intenzione la riprogrammazione del tour europeo “quando sapremo con certezza che ci potremo esibire“. L’organizzazione del live italiano precisa che “i biglietti acquistati saranno automaticamente rimborsati da Dice“.

Oggi Oscar Anton avrebbe dovuto suonare al Magnolia di Segrate (MI), ma anche in questo caso il concerto è stato rinviato. La nuova data è martedì 26 aprile, con biglietti che rimangono validi. In prevendita (Ticketmaster) seguitano a costare 20 euro più diritti e commissioni.