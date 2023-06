Update concerti: Murder Capital, Arab Strap, Blonde Redhead, Calexico, Cribs

Oltre alla partecipazione al Fake Fest di Bellaria Igea Marina del 13 luglio, i Murder Capital torneranno nel nostro paese a novembre per suonare (anche) le canzoni del recente ‘Gigi’s Recovery‘. Due i concerti: giovedì 2 al Magnolia di Segrate (MI) e sabato 4 al Largo di Roma. I biglietti, in prevendita da venerdì su Dice, costeranno 28,25 euro per la data lombarda e 28,75 euro per quella nella capitale.

Per gli Arab Strap ci sarà un concerto in Italia anche nel 2023: sabato 9 settembre suoneranno nel cortile del Castello Estense di Ferrara, all’interno della rassegna Ferrara Sotto Le Stelle. Sarà l’occasione per celebrare i 25 anni di ‘Philophobia‘, il loro secondo album in carriera (del 1998) e uno dei più celebrati. Già disponibili su Dice i biglietti, al prezzo di 32,20 euro.

Bisognerà attendere il 29 settembre per ascoltare il nuovo LP dei Blonde Redhead. Sarà la data di pubblicazione di ‘Sit Down For Dinner‘, che un paio di mesi dopo, martedì 21 novembre, verrà (almeno in parte) suonato nella loro unica data italiana al Teatro Regio di Parma, all’interno del Barezzi Festival. 38,87 euro è il costo dei biglietti, in prevendita da venerdì su Vivaticket.

Anche i Calexico saranno nel cartellone dell’edizione 2023 del Barezzi Festival. Il loro concerto, incentrato sull’album ‘Feast Of Wire‘ del 2003, avrà anch’esso una data unica, martedì 24 ottobre al Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia. Già in prevendita su Vivaticket i biglietti, che vanno da 26 a 41 euro a seconda della postazione.

Si è addirittura inventato un piccolo festival l’ex One Direction Louis Tomlinson. Una kermesse itinerante che farà tappa anche in Italia, sabato 19 agosto al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore (LU). Prima di lui saliranno sul palco i Blossoms, Andrew Cushin, le promettenti HotWax e soprattutto i Cribs, nel loro unico concerto in Italia. Gli ingressi sono già in prevendita su Ticketone, Ticketmaster e Dice; su quest’ultima piattaforma costano 67,37 euro.