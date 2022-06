Update concerti: Muse, Thurston Moore, Trail Of Dead, Neal Francis, Doyle…

Oltre all’imminente concerto del 17 giugno a Firenze Rocks, i Muse saranno di nuovo in Italia in autunno, per un’altro appuntamento: mercoledì 26 ottobre Matt Bellamy e soci suoneranno all’Alcatraz di Milano. I biglietti, di cui non conosciamo ancora il costo, saranno in prevendita dal 24 giugno sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Contestualmente all’annuncio delle nuove date, la band inglese ha diffuso un nuovo estratto da ‘Will Of The People‘, il nuovo LP in uscita il 26 agosto. Si tratta della title-track denominata, per l’appunto, ‘Will Of The People‘.

Oltre ai concerti di Prato (10 giugno), Bologna (11 giugno) e Genova (21 luglio), il Thurston Moore Group sarà dalle nostre parti per un’ulteriore appuntamento: mercoledì 21 luglio l’ex Sonic Youth si esibirà nella splendida cornice dell’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme (PD). I biglietti per lo show alle pendici del monte Venda sono già in prevendita su Dice al costo di 23 euro tondi.

In procinto di pubblicare un nuovo album, ‘XI: Bleed Here Now‘ (uscirà il 15 luglio), gli …And You Will Know Us By The Trail Of Dead stanno già programmando dove e quando suonarlo. La ruvida rockband americana lo farà nel nostro paese in un’unica occasione, mercoledì 19 ottobre al Locomotiv di Bologna. I biglietti, già in prevendita su Dice, costano 25,50 euro.

Data unica anche per l’eccentrico cantautorato di Neal Francis, che domenica 27 novembre suonerà al Teatro 89 di Milano. Sarà l’occasione per ascoltare le canzoni di ‘In Plain Sight‘, il suo ultimo album uscito lo scorso anno. I biglietti sono già in prevendita su Ticketone e Ticketmaster, su quest’ultima piattaforma costano 22,15 euro.

Saranno invece due le date che il chitarrista dei Misfits Doyle Wolfgang Von Frankenstein terrà in Italia con lo pseudonimo (molto più sintetico) di Doyle. Giovedì 18 agosto suonerà al Magnolia di Segrate (MI) e sabato 20 al Frantic Fest di Francavilla a Mare (CH). Al momento, non abbiamo informazioni circa il prezzo dei biglietti.

Un concerto in Italia anche per Douglas Dare, che il 6 agosto si esibirà alla Forca Castiglione di Tornimparte (AQ), con inizio show alle ore 18. I Satanic Surfers, dal canto loro, saranno gli headliner del Disaster Fest di Taranto; si esibiranno sabato 13 agosto alla Club House di via Salina Grande. Meskerem Mees suonerà invece domenica 24 luglio all’Apolide Festival di Torino, e quindi giovedì 20 ottobre all’ARCI Bellezza di Milano. Infine, si sposta dal Magnolia al più capiente Alcatraz la data (27 ottobre) milanese di Cavetown.

“A causa della positività al covid di un membro della band e di altre circostanze fuori dal controllo dell’artista, le Bikini Kill hanno deciso di annullare tutte le date del tour europeo, compresi i due show italiani“, recita una nota dell’organizzazione. Dunque, niente concerti della storica indie-band americana a Bologna (5 giugno) e Milano (6 giugno).