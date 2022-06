Update concerti: Nation Of Language, Soft Moon, Cass McCombs, Low Roar, Patti Smith

Ci era molto piaciuto ‘A Way Forward‘, l’ultimo album dei Nation Of Language uscito lo scorso anno, e anche per questo siamo felici che verrà suonato in Italia. Tre gli appuntamenti col synth-pop della band americana: giovedì 10 novembre all’ARCI Bellezza di Milano, venerdì 11 all’Alcazar Live di Roma, e sabato 12 al Locomotiv di Bologna. I biglietti, in prevendita su Dice, costano 17,25 euro per la data milanese e 17,50 euro per le altre due.

È di ieri la notizia della prossima uscita del nuovo album dei Soft Moon, ‘Exister‘ (arriverà il 23 settembre), e anche del conseguente tour della band californiana. Luis Vasquez e compagni saranno in Italia per quattro date: mercoledì 5 ottobre al Capitol di Pordenone, giovedì 6 al Monk di Roma, venerdì 7 alla Santeria di Milano e sabato 8 al Covo di Bologna.

Pure per Cass McCombs c’è un nuovo LP in vista (‘Heartmind‘ esce il 19 agosto), oltre che un’unica data italiana. Il folk-singer americano si esibirà all’ARCI Bellezza di Milano martedì 4 ottobre. I biglietti, già in prevendita su Dice, costano 17,25 euro.

Diventano cinque i concerti autunnali di Low Roar, che tornerà nel nostro paese a novembre (mercoledì 9 all’Hiroshima Mon Amour di Torino, giovedì 10 al Monk di Roma, sabato 12 al Capitol di Pordenone e domenica 13 al Freakout di Bologna) e che venerdì 11 si esibirà appena fuori dai confini, allo Studio Foce di Lugano. 15,50 franchi svizzeri è il prezzo dei biglietti, in prevendita su Biglietteria.ch.

Sempre Milano è la più recente aggiunta del composito tour estivo di Patti Smith. Con la sua band suonerà al Castello Sforzesco lunedì 1° agosto. I biglietti, in prevendita su Ticketone e Mailticket, hanno tre fasce di prezzo: 35, 40 e 45 euro, a cui vanno aggiunti diritti e commissioni di prevendita.