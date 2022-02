Nuovi concerti: National, Courtney Barnett, Iggy Pop, Belle And Sebastian, Lemonheads

Giornata entusiasmante, quella di oggi, per gli amanti della musica dal vivo. Cominciamo da un nuovo festival, denominato La Prima Estate, che animerà i primi giorni della stagione più calda dell’anno a Lido di Camaiore (LU) tra martedì 21 a domenica 26 giugno. Proprio la prima giornata della manifestazione appare estremamente allettante, giacché sul palco del parco BussolaDomani saliranno i National, Courtney Barnett e Giorgio Poi. La manifestazione toscana ha peraltro già confermato le presenze di Bonobo, Duran Duran, Beabadoobee, Badbadnotgood, Kaytranada, Jungle, Mura Masa, Easy Life, La Rappresentante di Lista e Cosmo. Dalle 16 di martedì 1° marzo comincerà la prevendita dei biglietti per ciascuna delle sei serate in programma, i cui prezzi non sono ancora stati comunicati.

Iggy Pop, insieme alla sua Free Band e alla locale Orchestra da Camera, si esibirà a Mantova, in piazza Sordello, martedì 5 luglio. Il concerto si inserisce all’interno della rassegna Mantova Live, le cui prevendite saranno attive sui circuiti Ticketmaster e Ticketone. Quella per lo show dell’Iguana partirà dalle ore 11 di lunedì 28 febbraio, con prezzi che andranno dai 60 ai 90 euro, a seconda della postazione scelta.

Cambia data il concerto italiano dei Belle And Sebastian. La band scozzese suonerà al Fabrique di Milano non più il prossimo 12 aprile, bensì giovedì 26 gennaio 2023. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data; per chi ancora non li avesse rimangono in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, su quest’ultima piattaforma costano 39,01 euro.

Decisamente più prossimi i due concerti in cui i Lemonheads rifaranno per intero ‘It’s A Shame About Ray‘, il loro celebre album del 1992, che dunque quest’anno compie 30 anni. Evan Dando e soci suoneranno mercoledì 4 maggio al Covo di Bologna e giovedì 5 al Biko di Milano. Le prevendite, che inizieranno lunedì prossimo su Dice, costeranno 26,75 euro per quella emiliana e 24,84 euro per la data lombarda.