Update concerti: Nilüfer Yanya, Julien Baker, Working Man’s Club, Wet Leg, Amyl And The Sniffers, Motorpsycho

Speriamo sia la volta buona per vedere suonare Nilüfer Yanya in Italia. Dopo le forzate cancellazioni del 2020 e del 2021, la musicista londinese ci riproverà martedì 25 ottobre al Magnolia di Segrate (MI) e mercoledì 26 al Locomotiv di Bologna. Sarà l’occasione per ascoltare live le nuove canzoni di ‘Painless‘, sophomore pubblicato a inizio mese. I biglietti, in prevendita da domani su Dice, costano 25,30 euro per la data milanese e 25,50 euro per quella emiliana.

Data unica nel nostro paese per Julien Baker. La cantautrice americana si esibirà mercoledì 4 maggio alla Hall di Padova, prima occasione di vederla live in Italia dopo la pubblicazione del suo più recente LP, ‘Little Oblivions‘, avvenuta lo scorso anno. I biglietti, pure in questo caso in prevendita su Dice, costano 25,30 euro.

Cambia la data dell’unico concerto italiano dei Working Men’s Club, che suoneranno al Magnolia di Segrate (MI) non più il prossimo 1° maggio bensì martedì 13 settembre. I biglietti già acquistati restano ovviamente validi; rimangono in prevendita su Ticketone e Ticketmaster su cui costano 22,15 euro.

Esordiranno dal vivo nel nostro paese anche le Wet Leg, che saliranno sul palco dei Magazzini Generali di Milano martedì 25 ottobre. 22 euro più diritti e commissioni è il prezzo dei biglietti, disponibili sui circuiti Ticketmaster e Ticketone.

Ci saranno anche Amyl And The Sniffers mercoledì 15 giugno sul palco dell’Ippodromo di San Siro a Milano. Sarà la band australiana, infatti, il secondo opener (oltre ai Weezer) del concerto dei Green Day. I biglietti sono sempre in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, su quest’ultimo circuito vanno da 67,05 a 79,24 euro a seconda della postazione scelta.

I fan dei Motorpsycho di quasi tutto il nord Italia potranno essere soddisfatti: la band norvegese ha dato ben quattro appuntamenti nel nostro paese. Bent Sæther e soci suoneranno giovedì 12 maggio 2022 alla Hall di Padova, venerdì 13 al Vox di Nonantola (MO), domenica 15 al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI) e martedì 17 all’Hiroshima Mon Amour di Torino. Le prevendite saranno attive da domani su Ticketone, costeranno 25 euro più diritti e commissioni.