Update concerti: Nothing, Dandy Warhols, Kings Of Convenience, Low Roar, Kae Tempest…

Sono due, ed entrambe a ingresso gratuito, le date italiane dei Nothing programmate per l’estate. La band noise-rock americana suonerà venerdì 8 luglio all’Arti Vive Festival di Soliera (MO) e sabato 9 al Lars Rock Fest di Chiusi (SI), nella stesse serate in cui si esibiranno anche i Porridge Radio.

Torneranno in Italia per un’unica data i Dandy Warhols: venerdì 17 giugno si esibiranno nel Piazzale degli Alpini a Bergamo per un evento che si chiama NXT Station: Live Music, con accesso gratuito per chi vi si reca prima delle 20. Successivamente, il costo degli ingressi sarà di 10 euro, con prevendite già attive su Dice a 11,50 euro.

Si aggiunge un’ulteriore show al già lunghissimo tour italiano dei Kings Of Convenience: Erlend ed Eirik suoneranno anche al Be Alternative Festival di Camigliatello Silano (CS). 31,65 euro il prezzo dei biglietti, in prevendita sul portale Diyticket.

Saranno quattro i concerti che Low Roar terrà nel nostro paese a novembre: mercoledì 9 all’Hiroshima Mon Amour di Torino, giovedì 10 al Monk di Roma, sabato 12 al Capitol di Pordenone e domenica 13 al Freakout di Bologna. Per il momento siamo a conoscenza soltanto del costo della data romana, le cui prevendite sono attive su Dice a 23 euro.

Tre gli appuntamenti, invece, con Kae Tempest. L’artista inglese, che l’8 aprile pubblicherà il suo nuovo album ‘The Line Is A Curve‘, sarà giovedì 1 dicembre al Magnolia di Segrate (MI), venerdì 2 al Largo di Roma e sabato 3 al Locomotiv di Bologna. Per ciascuna delle tre esibizioni i biglietti sono in prevendita su Dice e costano 29 euro.

E’ finalmente completa la line-up dell’edizione 2022 del Dour Festival, uno degli appuntamenti storici della musica in Belgio, e sempre molto versatile. Quest’anno si terrà tra il 13 e il 17 luglio, con 220 artisti divisi su 8 palchi. Tra di essi vi saranno Black Country New Road, Metronomy, Parcels, Yves Tumor, Black Midi, Sleaford Mods, Los Bitchos, Warmduscher e Los Bitchos. Gli abbonamenti, disponibili qui, costano 195 euro; 88 euro il costo della singola giornata.