Update concerti: Notwist, Daniel Norgren, Warmduscher, Generation Sex, Robert Plant…

Ci saranno due concerti dei Notwist a luglio in Italia. Uno sarà a ingresso gratuito, giovedì 6 all’Arti Vive Festival di Soliera (MO), e uno a pagamento, venerdì 7 nell’area esterna dello Spazio 211 di Torino, per cui i biglietti sono già in prevendita su Dice a 23 euro.

Saranno ben cinque le date che vedranno Daniel Norgren salire su dei palchi italiani. Il folk-singer svedese si esibirà mercoledì 12 luglio al Chiostro di San Domenico di Prato (18,34 euro su Ticketone), giovedì 13 alla Mole Vanvitelliana di Ancona (biglietti su Ticketmaster a 24,40 euro), venerdì 14 a Villa Manin di Codroipo, vicino Udine (6,96 euro su Ticketmaster), sabato 15 al Valico di Castelluccio di Norcia, in provincia di Perugia (12,30 euro su Ticketmaster) e domenica 16 al Teatro Romano di Verona (sempre su Ticketmaster, due fasce di prezzo da 24,61 a 36,92 euro).

Ci sono anche i Warmduscher tra i primi nomi confermati per l’edizione 2023 dell’Indierocket Festival di Pescara, che quest’anno avrà luogo tra il 23 e il 25 giugno al Parco di Cocco. Oltre alla band inglese, si esibiranno anche Ariwo, Daikaiju, Dsastro, Henge, Gazebo Penguins, Nyege Nyege pres: HHY & The Kampala Unit, Rhabdomantic Orchestra e Polimnia b2b Migra (in versione DJ set). I biglietti sono disponibili su Ciaotickets e Dice, su quest’ultima piattaforma gli abbonamenti in versione early bird costano 23 euro.

Data unica nel nostro paese per i Generation Sex, quartetto in cui militano Billy Idol e Tony James dei Generation X e Steve Jones e Paul Cook dei Sex Pistols, e che saliranno sul palco del Lucca Summer Festival martedì 4 luglio. A breve (sul circuito Ticketone) sarà attiva la prevendita, di cui non conosciamo ancora il costo.

Saranno ben sette i concerti che Robert Plant terrà in Italia in estate, insieme a Suzi Dian per lo spettacolo ‘Saving Grace‘. L’ex frontman dei Led Zeppelin si esibirà sabato 26 agosto all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD), lunedì 28 al Sferisterio di Macerata, mercoledì 30 al Teatro Antico di Taormina (ME), venerdì 1° settembre al Locus Festival di Bari, domenica 3 al Teatro Romano di Ostia Antica a Roma, martedì 5 al Teatro degli Arcimboldi di Milano e mercoledì 6 in piazza dei Signori a Vicenza. Da lunedì sul circuito Ticketone partirà la prevendita dei biglietti.

A novembre i Darkness saranno di nuovo in Italia per tre concerti: lunedì 13 all’Orion di Ciampino (RM), martedì 14 novembre all’Alcatraz di Milano e mercoledì 15 al Vox di Nonantola (MO). Già in prevendita su Ticketone i biglietti, che costano 42,95 euro per ciascuno dei tre appuntamenti.

Per chi abitasse vicino al confine con la Svizzera, c’è da segnalare il concerto gratuito di Ben Harper di venerdì 7 luglio in piazza della Riforma a Lugano, all’interno di Estival Jazz. Per maggiori informazioni sulla rassegna, questo è il sito ufficiale.