Update concerti: Notwist, Declan Welsh, Micah P. Hinson, Young The Giant, Deadletter

Oltre ai concerti in Italia di Soliera (MO) e Torino del 6 e 7 luglio, i Notwist suoneranno anche la settimana successiva, sabato 15, appena fuori dal confine. Markus Acher e soci si esibiranno infatti al Longlake Festival di Lugano. Saranno preceduti sul palco del Parco Ciani da tre opener, ovvero Samora, Puts Marie e Fejká. I biglietti, in prevendita su Biglietteria.ch, costano 20 franchi svizzeri. Il giorno prima, venerdì 14, sarà invece la volta degli Hunna, preceduti da Bumblebees e Black Sea Dahu (biglietti a 15 CHF).

Sarà all’ARCI Bellezza di Milano l’unica data italiana di Declan Welsh And The Decadent West. La band scozzese venerdì 8 dicembre suonerà anche le canzoni del nuovo album ‘2‘ in uscita il 22 settembre prossimo. I biglietti, di cui ancora non conosciamo il costo, saranno a breve in prevendita su Dice.

Dopo il corposo tour di marzo, Micah P. Hinson sarà nuovamente in Italia a luglio. Tre le date, mercoledì 19 all’Hana-Bi di Marina di Ravenna (ingresso gratuito), giovedì 20 al Giardino Scotto di Pisa e venerdì 21 al Ground Music Festival di Caino (BS). Per quest’ultimo appuntamento i biglietti sono già in prevendita su Vivaticket a 11,85 euro.

Gli Young The Giant il disco nuovo (‘American Bollywood‘) lo hanno fatto uscire lo scorso anno, e lo porteranno live martedì 17 ottobre al Fabrique di Milano, data unica in Italia. I biglietti saranno in prevendita da lunedì (tra gli altri) su Vivaticket a 30,48 euro.

Non hanno ancora esordito su album ma molti già parlano dei Deadletter, per i quali si scomodano impegnativi paragoni con Fall e Talking Heads. La band dello Yorkshire (ma di stanza a South London) passerà dall’Italia due volte: la prima domenica 23 luglio all’Apolide Festival di Vialfrè (TO), quindi giovedì 5 ottobre all’ARCI Bellezza di Milano e venerdì 6 al Covo di Bologna. Da ieri i biglietti sono in prevendita su Dice: costano 30,68 euro per la data in Piemonte (che è anche la 4^ giornata del festival), 17,25 euro per quella milanese e 15,52 euro per quella emiliana.