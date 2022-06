Update concerti: Notwist, Thundercat, Timber Timbre, Joshua Radin, Kevin Morby

Diventano tre le date agostane dei Notwist: oltre alle due già in calendario, venerdì 12 agosto all’Ellenic Music Festival di Agrigento e sabato 13 al Color Fest di Maida (CZ), la seminale band tedesca sarà anche al martedì 9 Farm Festival di Putignano (BA), in una serata in cui si esibirà anche Emma Nolde. I biglietti, in prevendita su Dice, costano 21,85 euro.

Quest’estate tornerà nel nostro paese anche Thundercat: il bassista californiano suonerà in data unica, domenica 3 luglio, al Magnolia di Segrate (MI). Anche in questo caso le prevendite sono disponibili su Dice, al prezzo di 34,98 euro.

Sarà nel nostro paese per ben cinque tappe Taylor Kirk con il suo progetto Timber Timbre. Il musicista canadese si esibirà in apertura dei tre concerti italiani di Agnes Obel, ovvero mercoledì 27 luglio al Giardino della Triennale di Milano, giovedì 28 all’Anfiteatro Romano di Terni e venerdì 29 a Sesto al Reghena (PN), all’interno di Sexto ‘Nplugged. Quindi, sarà headliner di altri due: sabato 30 a Tutuni al Monticello nel comune di Vitulazio (CE) e domenica 31 alla Terrazza del Gianicolo a Roma, per la rassegna Unplugged in Monti. Per quest’ultimo show i biglietti sono in prevendita su Dice a 18,63 euro.

Due live unplugged anche per Joshua Radin: il cantautore di Cleveland sarà sabato 17 settembre all’ARCI Bellezza di Milano e mercoledì 21 al Monk di Roma. Per entrambe le esibizioni le prevendite sono attive su Dice: 17,25 euro il costo della data milanese; 15 euro quello per il concerto nella capitale.

“Amici, a malincuore e a causa di situazioni imprevedibili, ci vediamo costretti a cancellare le date europee del mese di luglio“, spiega Kevin Morby in un post sui propri profili social. Saltano dunque i concerti del 3 luglio a Bologna e del 4 luglio a Terni.