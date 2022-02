Update concerti: Owen, Chrystabell, Giant Rooks, Sziget, Community Festival

Come molti di voi sapranno, il progetto solista di Mike Kinsella degli American Football si chiama Owen. Con questo moniker, il musicista americano verrà in Italia a maggio per suonare in cinque occasioni: martedì 17 al Locomotiv di Bologna, mercoledì 18 al Biko di Milano, giovedì 19 al CAP10100 di Torino, venerdì 20 al Cage di Livorno e sabato 21 all’Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti, che costano 23 euro, sono già disponibili su Dice ad eccezione della data romana, la cui prevendita è attiva su Ticketone a 24,27 euro.

Subisce importanti modifiche il tour italiano di Chrystabell, che avrebbe dovuto esibirsi a inizio marzo a Rivoli (TO) e Verona. La data al Circolo della Musica è rinviata a venerdì 3 giugno, mentre quella al Colorificio Kroen è cancellata. I biglietti per lo show torinese rimangono in prevendita su Vivaticket a 16,80 euro.

Stessa sorte per il tour nel nostro paese dei Giant Rooks: il quintetto tedesco non sarà dalle nostre parti a marzo, ma lo farà a giugno in data unica, martedì 7 ai Magazzini Generali di Milano. È annullato, invece, l’appuntamento previsto a Bologna, per cui è possibile chiedere il rimborso scrivendo, entro 10 giorni da oggi, alla mail [email protected]. Sempre su Dice è possibile acquistare i biglietti per il concerto milanese a 17,25 euro.

Si allarga ulteriormente la line-up dello Sziget Festival di Budapest, che quest’anno si terrà tra il 10 e il 15 agosto nella consueta location dell’isola di Obuda. Tra le nuove aggiunte ci sono anche Tame Impala e Sam Fender, che vanno a sommarsi, tra gli altri, ad Arctic Monkeys, Kings Of Leon, Fontaines D.C., Caribou, Inhaler, Yves Tumor, Viagra Boys, Iceage, Cate Le Bon, Alfie Templeman e Kid Francescoli. Gli abbonamenti per i 6 giorni della manifestazione costano attualmente 300 euro, aumenteranno a 325 euro dopo il 1° marzo.

Un opzione poco impegnativa può essere il Community Festival, che ha il pregio di tenersi a Londra (a Finsbury Park) e in una sola giornata, sabato 16 luglio. Easy (listening) anche la line-up, che per ora prevede Two Door Cinema Club, Wombats, Nothing But Thieves, Circa Waves, Pale Waves e Alfie Templeman, con altre aggiunte che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. La pre-sale dei biglietti partirà a breve sulla versione inglese del circuito Ticketmaster.