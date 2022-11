Update concerti: Peter Gabriel, Gaz Coombes, Lumineers, Hollywood Vampires, Dirty Honey

Un tour di Peter Gabriel fa sempre notizia, a maggior ragione se il precedente era stato 10 anni fa. Il 72enne musicista britannico nel 2023 ricomincerà a esibirsi in giro per l’Europa, con due tappe nel nostro paese: sabato 20 maggio all’Arena di Verona, e domenica 21 al Forum di Assago (MI). I biglietti, la cui vendita generale partirà venerdì sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, costeranno (su quest’ultimo) tra 79,24 e 158,47 euro per il concerto veneto, e tra 60,95 e 207,23 per quello milanese.

Un unico appuntamento per Gaz Coombes, che il 13 gennaio del prossimo anno pubblicherà il suo nuovo album solista, ‘Turn The Car Around‘, e che martedì 7 marzo lo verrà a suonare alla Santeria di Milano. Anche in questo caso le prevendite dei biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket; su quest’ultimo costano 26,82 euro.

Pure i Lumineers hanno pronto un disco nuovo per gennaio 2023: si chiamerà ‘Brightside‘ e arriverà anch’esso il giorno 13. Dal vivo in Italia verrà suonato a giugno, addirittura in quattro occasioni: venerdì 23 al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI), sabato 24 al Ferrara Summer Festival, lunedì 26 all’Auditorium di Roma e martedì 27 allo Sferisterio di Macerata. I biglietti, in prevendita da venerdì sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, costeranno (diritti e commissioni esclusi) 43,15 euro per lo show milanese e quello emiliano, tra 33,15 e 56,15 euro per quello romano, e tra 33,15 e 71,15 euro per quello marchigiano.

Gli Hollywood Vampires, il supergruppo formato da Alice Cooper, dall’attore Johnny Depp, da Joe Perry degli Aerosmith e da Tommy Henriksen dei Warlock, saranno in Italia in estate per un’unica data: domenica 2 luglio si esibiranno al Marostica Summer Festival, in provincia di Vicenza. Le prevendite dei biglietti partiranno da domani sul circuito Ticketone.

Altrettanto duri e puri ma di certo più giovani sono i Dirty Honey, che saliranno su due palchi italiani a febbraio 2023. La band hard-rock californiana sarà al Legend di Milano martedì 14 e al Monk di Roma mercoledì 15. I biglietti saranno disponibili su Ticketone e Ticketmaster da venerdì al costo di 18 euro più diritti e commissioni di prevendita.