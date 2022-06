Update concerti: Phoenix, Black Lips, A.A. Williams, Alice Cooper

‘Alpha Zulu‘ non è soltanto il titolo del singolo reso pubblico dai Phoenix qualche settimana fa, ma probabilmente anche del loro nuovo album e sicuramente del tour che venerdì 18 novembre farà tappa all’Alcatraz di Milano. I biglietti saranno in prevendita da venerdì prossimo sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket; su quest’ultimo costeranno 39,01 euro.

Diventano tre la date italiane dei Black Lips, che sono ormai molto prossime: oltre a quelle di domenica 12 giugno all’Off Festival di Prato, e di martedì 14 al Covo di Bologna, la band di Atlanta sarà anche lunedì 13 al Sottomonte Fest di Gabicce Mare (PU). Il concerto è gratuito, ma è necessario sottoscrivere una tessera associativa di 8 euro.

Uscirà il 7 ottobre prossimo il sophomore solista di A.A. Williams. Si chiamerà ‘As The Moon Rests‘ e conterrà il singolo ‘Evaporate‘, diffuso oggi. Il brano sarà certamente nella scaletta della sua unica data italiana, venerdì 16 dicembre al Bloom di Mezzago (MB), per cui i biglietti sono in prevendita su Musicglue a 19,80 euro.

Si sposta al coperto il concerto di Alice Cooper in programma mercoledì 29 giugno a Milano. L’iconico rocker di Detroit si esibirà non più all’Ippodromo di San Siro, bensì all’Alcatraz. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova location.