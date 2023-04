Update concerti: PIL, Trentemøller, Sir Chloe, Cari Cari, Philip Sayce

Giornata importante per i fan dei Public Image Ltd, che hanno annunciato un nuovo album e un concerto in Italia. ‘End Of World‘, il loro primo LP in otto anni, uscirà l’11 agosto, anticipato proprio oggi dal singolo ‘Penge‘, che sarà in scaletta al pari del recente ‘Hawaii‘. Lunedì 30 ottobre, poi, John Lydon e soci suoneranno ai Magazzini Generali di Milano, unica data nel nostro paese. I biglietti saranno disponibili da venerdì su Ticketone, costeranno 35 euro più diritti e commissioni di prevendita.



Due le date con cui Trentemøller (con band) porterà nel nostro paese la sua darktronica, il cui più recente esempio è stato l’album ‘Memoria‘ del 2022. Il musicista danese si esibirà venerdì 8 settembre nel cortile del Castello Estense di Ferrara e sabato 9 al Flava Beach di Castelvolturno (CE). I biglietti per il concerto emiliano saranno in prevendita da domani su Dice a 31,05 euro; quelli per l’appuntamento campano su Boxol a 34,98 euro.

Unico appuntamento per l’alt-rock degli americani Sir Chloe, che suoneranno giovedì 29 giugno al Rock ‘n’ Roll di Milano. I biglietti, già da qualche giorno in prevendita su Ticketone, costano 18,75 euro.

“Facciamo musica nello stesso modo in cui Tarantino fa i film“, affermano senza falsa modestia i Cari Cari, duo austriaco che sarà in Italia a ottobre per due date, venerdì 13 all’ARCI Bellezza di Milano e sabato 14 al Covo di Bologna. Già in prevendita su Dice i biglietti, quelli per il loro show in Lombardia costano 17,25 euro; 15,52 euro il prezzo degli ingressi per il live emiliano.

Giovedì 22 giugno, all’interno della rassegna Dal Mississippi al Po’, si terrà l’unico concerto italiano di Philip Sayce. Il blues-rocker di Toronto suonerà in piazza Molinari a Fiorenzuola d’Arda (PC), con biglietti già in prevendita su Ticketone a 29,35 euro.