Update concerti: Porridge Radio, Bauhaus, Karate, Come, The World Is A Beautiful Place…

Non solo i due concerti gratuiti di questa estate (venerdì 8 luglio all’Arti Vive Festival di Soliera e sabato 9 al Lars Rock Fest di Chiusi): i Porridge Radio torneranno nel nostro paese a novembre per altre due date: giovedì 17 suoneranno al Biko di Milano e sabato 19 al Covo di Bologna. Per lo show lombardo i biglietti sono in prevendita su Eventbrite a 18,28 euro, per quello emiliano su Dice a 18,73 euro.

Il ritorno alla pubblicazione di un inedito (‘Drink The New Wine‘ di qualche giorno fa) era propedeutico a un nuovo tour dei Bauhaus, che toccherà anche l’Italia. Lunedì 6 giugno saranno infatti all’Alcatraz di Milano, data unica nel nostro paese, per cui i biglietti sono in prevendita su Ticketone a 61,36 euro.

A proposito di band storiche, è decisamente più corposo il tour dei Karate, che suoneranno su e giù per la penisola in piena estate: domenica 31 luglio al Link di Bologna, lunedì 1 agosto al Circolo Magnolia di Segrate (MI), martedì 2 al Giardino Scotto di Pisa, mercoledì 3 al Metro Valley di Roma, giovedì 4 al FestiValle di Agrigento e venerdì 5 agosto all’IndieRocketFestival di Pescara. “Presto ulteriori dettagli e link per le prevendite“, assicura l’organizzazione.

Prestigiosa anche l’unica data italiana dei Come, per di più nella formazione originale composta da Thalia Zedek (voce, chitarra), Chris Brokaw (chitarra, voce), Arthur Johnson (batteria) e Sean O’Brien (basso). La stimata band di Boston suonerà venerdì 7 ottobre al Bloom di Mezzago (MB), con prevendita attiva su Musicglue a 16,50 euro.

È cancellato il concerto milanese (19 maggio al Legend) de The World Is A Beautiful Place And I Am No Longer Afraid To Die. Così spiega una nota: “A causa di motivi personali e del protrarsi della pandemia che avvolge il globo, il gruppo americano ha optato per annullare la tournée primaverile prevista per il mese prossimo, una decisione che purtroppo affligge anche l’unica tappa italiana al Legend Club di Milano. I rimborsi saranno disponibili a breve tramite il proprio canale d’acquisto“.