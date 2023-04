Update concerti: Protomartyr, Do Nothing, Lime Cordiale, Winery Dogs

Tra i dischi più attesi dell’anno c’è sicuramente ‘Formal Growth In The Desert‘, il nuovo album dei Protomartyr che uscirà il 2 giugno , e che la band di Detroit porterà in Italia a novembre per due concerti. Joe Casey e soci saranno lunedì 13 al Locomotiv di Bologna e martedì 14 allo Spazio 211 di Torino. I biglietti per la data emiliana saranno in prevendita da venerdì su Dice a 22 euro; non abbiamo notizie a proposito di quella piemontese. Oggi, peraltro, è stato diffuso il nuovo singolo ‘Elimination Dances‘, secondo estratto da quello che sarà il sesto LP in carriera del quartetto americano.



È un approccio altrettanto singolare al post-punk quello dei Do Nothing, che il 30 giugno finalmente pubblicheranno il loro album d’esordio, ‘Snake Sideways‘, e che a novembre lo suoneranno nel nostro paese in tre occasioni. La band di Nottingham sarà giovedì 9 al Biko di Milano (biglietti su Dice a 18,38 euro), venerdì 10 al Covo di Bologna (sempre Dice a 14,45 euro) e sabato 11 all’Astro di Fontanafredda, vicino Pordenone (ancora Dice a 13,56 euro). Ad oggi, sono due gli estratti dal nuovo LP che si può iniziare ad ascoltare: ‘Happy Feet‘, di un paio di mesi fa, e ‘Amoeba‘, svelato appena ieri.





Un’ulteriore data nel nostro paese per i Lime Cordiale, anch’essi in procinto di pubblicare un disco nuovo che potrebbe arrivare entro fine anno (lo scorso novembre era uscito il singolo ‘Colin‘, finora a sé stante). La band australiana sarà martedì 19 settembre al Legend di Milano. I biglietti sono già disponibili su Ticketone e Ticketmaster: su quest’ultima piattaforma costano 20,92 euro.



Sono due i concerti che i Winery Dogs terranno in Italia quest’anno, qualche mese dopo l’uscita del loro ultimo LP, ‘III‘. Il super-gruppo hard-rock formato da Richie Kotzen (Poison, Mr. Big), Billy Sheehan (Mr. Big) e Mike Portnoy (Dream Theater) salirà sul palco dell’Alcatraz di Milano giovedì 22 giugno (biglietti su Ticketmaster a 36,92 euro) e dell’Estragon di Bologna mercoledì 1 novembre (biglietti su Dice a 37 euro).