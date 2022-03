Update concerti: Rolling Stones, Bikini Kill, Christopher Paul Stelling, Trever Keith

Saranno ‘soltanto’ 14 i concerti con cui i Rolling Stones festeggeranno i propri 60 (!) anni di carriera in giro per l’Europa. Tra di essi, ve ne sarà uno anche a Milano, martedì 21 giugno allo Stadio di San Siro. I biglietti saranno in prevendita dalle 10 di venerdì prossimo sui circuiti Ticktmaster, Ticktone e Vivaticket. Non sono ancora stati comunicati i prezzi.

Cambia la location della data di Bologna delle Bikini Kill, programmata per domenica 5 giugno, che si sposta dal Locomotiv alla più capiente Arena Puccini. Sono quindi stati messi in vendita nuovi biglietti per il concerto che originariamente era sold out: li si potrà trovare da domani su Dice. Sia in Emilia che per la data di lunedì 6 al Magnolia di Segrate (MI) apriranno le Big Joanie, trio altrettanto riottoso proveniente da Londra.

Dovrebbe essere finalmente la volta buona per vedere Christopher Paul Stelling in Italia. Gli appuntamenti nel nostro paese con il cantautore americano sono diventati addirittura quattro: mercoledì 13 aprile alla Lambruscheria Cà Berti di Levizzano Rangone (MO), giovedì 14 all’Hobo’s di Rimini, venerdì 15 al Circolo Progresso di Firenze e domenica 17 all’Headbangers Pub di Milano.

Due i concerti, invece, per il frontman dei Face To Face Trever Keith, che accompagnato da Austin Lucas sarà nel nostro paese in versione acustica. Il musicista californiano si esibirà venerdì 29 aprile all’ARCI Dallò di Castiglione delle Stiviere (MN) e sabato 30 al Vidia di Cesena. Ingresso gratuito (con tessera ARCI) per la data lombarda, 11,50 euro il prezzo dei biglietti del concerto romagnolo, che sono in prevendita su Dice.