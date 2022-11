Update concerti: Shame, Beabadoobee, Seth Lakeman, Teenage Bottlerocket, Ramona Flowers

Grandi novità da parte degli Shame quest’oggi: innanzitutto l’annuncio del nuovo album, che si chiamerà ‘Food For Worms‘ e che uscirà il 24 febbraio per Dead Oceans. Quindi quello di un’unica data italiana, in programma giovedì 23 marzo 2023 al Magnolia di Segrate (MI). I biglietti saranno in prevendita da venerdì su Ticketmaster, Ticketone e Dice; su quest’ultima piattaforma costeranno 25,99 euro. Nell’attesa, si può ascoltare il primo estratto dal nuovo LP, un brano denominato ‘Fingers Of Steel‘.



Un concerto nel nostro paese anche per Beabadoobee: la musicista inglese porterà il suo power-pop mercoledì 8 marzo ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti saranno in prevendita da giovedì prossimo esclusivamente sul circuito Ticketone; non sono ancora stati comunicati i prezzi.

Sempre a Milano, ma all’ARCI Bellezza, l’unica data italiana di Seth Lakeman. Il folk-singer inglese vi suonerà lunedì 13 marzo. 17,25 euro è il costo delle prevendite, disponibili da domani su Dice.

Tornano in Italia i Teenage Bottlerocket: la band punk-rock americana si esibirà venerdì 24 febbraio al Cage di Livorno, sabato 25 al Rivana Garden di Ferrara e domenica 26 al Legend di Milano. Le prevendite sono già disponibili su Dice e Vivaticket (Livorno), MusicGlue (Ferrara) e TicketOne e Ticketmaster (Milano).

Dopo aver recentissimamente aperto per i Libertines, i Ramona Flowers suoneranno da headliner giovedì 9 marzo al Legend di Milano. Da venerdì gli ingressi saranno acquistabili su Ticketone, costeranno 20 euro più diritti e commissioni di prevendita.