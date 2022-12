Update concerti: Sigur Ros, Who, Subways, God Is An Astronaut, Sum 41

Il 2023 dei Sigur Ros si preannuncia pieno di cose. Un loro nuovo album è pressoché certo, come sicure sono le quattro date che la band islandese terrà in Italia a luglio: domenica 9 all’Auditorium di Roma, martedì 11 al Faro Borbonico di Bari, mercoledì 12 in piazza Napoleone a Lucca e giovedì 13 in piazza Sordello a Mantova. Giovedì prossimo partirà la prevendita generale dei biglietti sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Su quest’ultima piattaforma, gli ingressi per il concerto lombardo costano tra 41,45 e 62,54 euro, quelli per lo show nella capitale tra 48,53 e 72,80 euro.

Sarà la kermesse Firenze Rocks il palcoscenico per il ritorno in Italia e dal vivo degli Who. La storica rockband inglese suonerà sabato 17 giugno alla Visarno Arena, per la prima volta nella propria carriera nel capoluogo toscano, supportata dall’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. I biglietti saranno in prevendita da venerdì prossimo su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket a partire da 74,75 euro più commissioni di servizio.

Nuovamente nel nostro paese i Subways, anch’essi con un nuovo album che uscirà l’anno prossimo. Billy Lunn e compagni si esibiranno sabato 1 aprile al Legend di Milano e domenica 2 al New Age di Roncade (TV). I biglietti sono già in prevendita da oggi rispettivamente su Dice e Ticketone, i tagliandi per il concerto di Milano costano 27,60 euro, quelli per la data veneta 24,54 euro.

Torneranno a settembre i God Is An Astronaut, per due concerti precedentemente programmati a maggio di quest’anno ma poi rinviati. La band post-rock irlandese sarà giovedì 21 all’Hiroshima di Torino e venerdì 22 all’Auditorium San Domenico di Foligno (PG), con biglietti rispettivamente in prevendita su Mailticket e Ticketone.

Ci saranno anche i Sum 41 allo Slam Dunk Festival di Bellaria Igea Marina (RN), dove saranno i protagonisti del pre-show di giovedì 1 giugno. Inoltre, il quintetto punk-rock canadese suonerà, da headliner, anche sabato 10 giugno al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE). Per lo show in Romagna i biglietti sono disponibili anche su Dice, dove costano 55,12 euro. Tra 42,95 e 55,22 euro il prezzo degli ingressi per il live in Veneto, acquistabili su Ticketone.