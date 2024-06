Update concerti: Starsailor, Riley Walker, Say Yes Dog, Annie Taylor, Black Heart Procession

Al completo mancavano da 15 anni nel nostro paese. Gli Starsailor colgono l’occasione di colmare il gap anche grazie a ‘Where The Wild Things Grow’, il loro ultimo LP uscito lo scorso febbraio. Saranno pertanto dalle nostre parti a novembre: mercoledì 6 alla Santeria di Milano, giovedì 7 allo Spazio 211 di Torino, venerdì 8 al Cage di Livorno e sabato 9 al Largo di Roma. I biglietti, ad accezione della data in Toscana, saranno in prevendita da mercoledì su Dice: 30 euro il costo per il live lombardo, 28,75 euro per quello torinese, 29 euro per lo show nella capitale.

Sono addirittura cinque i concerti programmati da Ryley Walker in Italia. Il cantautore americano suonerà domenica 6 ottobre all’ARCI Bellezza di Milano, lunedì 7 al Backdoor di Castelfranco di Sotto (PI), martedì 8 al Teatro Basilica di Roma, mercoledì 9 al Cinema Zenith di Perugia e giovedì 10 a Ca’ Berti di Castelvetro (MO). Su Dice ci sono i biglietti per Milano e Roma: 17,25 euro il costo per la data lombarda, 25 euro per quella capitolina.

Gli Say Yes Dog sono formati da musicisti di nazionalità tedesca e lussemburghese. Fanno un indie-pop avvolgente che fa ampio utilizzo di sintetizzatori, come udibile nel loro più recente LP, ‘Dräi’, pubblicato a marzo. Porteranno le loro canzoni (che, a differenza del titolo, sono in inglese) in Italia a novembre: giovedì 14 al Covo di Bologna e venerdì 15 all’ARCI Bellezza di Milano. Anche in questo caso i biglietti sono disponibili su Dice. 14,45 euro è il costo per il concerto emiliano, 17,25 euro per quello milanese.

Annie Taylor non è una cantautrice anglo-sassone ma una band svizzera, di Zurigo, che suona canzoni grunge/rock energiche e melodiche. Il quartetto rosso-crociato si esibirà al Covo di Bologna sabato 14 dicembre, unica data italiana. Le prevendite sono già attive su Dice a 15,52 euro.

Oltre ad Osio Sopra (25/7), Curtarolo (26/7) e Pisa (27/7), i Black Heart Procession saranno in Italia per altri due live: martedì 23 luglio al Monk di Roma (biglietti su Dice a 15 euro) e mercoledì 31 al Freakout di Bologna.