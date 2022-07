Update concerti: Stereolab, Ska P, Neville Staple, Shilpa Ray, Pitchfork Festival

Non può passare inosservato il ritorno in Italia degli Stereolab. La rilevantissima band inglese sarà nel nostro paese a novembre per quattro appuntamenti: mercoledì 9 ai Magazzini Generali di Milano, giovedì 10 all’Orion di Roma, venerdì 11 al Cine-Teatro Partenio di Avellino e sabato 12 al Teatro SanbaPolis di Trento. I biglietti, di cui ancora non conosciamo il costo, saranno in prevendita da giovedì prossimo 7 luglio.

Di nuovo dalle nostre parti anche gli Ska P, per un unica data al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI), domenica 25 settembre. I biglietti per lo show, che avrà una doppia apertura con Peter & The Test Tube Babies e Le Bambole di Pezza, sono già in prevendita da domani su Ticketone, Ticketmaster e Dice. Su quest’ultima piattaforma costano 36,75 euro.

Della storia dello ska fa sicuramente parte Neville Staple, ex frontman degli Specials, che porterà le sue vecchie e nuove canzoni dal vivo al Bloom di Mezzago (MB) mercoledì 14 settembre, per un tour che intende celebrare i 40 anni del mitico singolo ‘Ghost Town’. I biglietti sono in prevendita su Musicglue al prezzo di 25 euro.

Due date in Italia per Shilpa Ray, che si esibirà domenica 18 settembre al Teatro Delle Logge di Montecosaro (MC) e lunedì 19 al Freakout di Bologna. Sarà l’occasione per ascoltare live le canzoni di ‘Portrait Of A Lady‘, il suo album più recente pubblicato ad aprile.

Pitchfork ha annunciato date e artisti dei suoi tre festival europei in programma nell’autunno del 2022. Aprirà Berlino (da venerdì 4 a domenica 6 novembre), dove si esibiranno, tra gli altri, Black Midi, Squid, Comet Is Coming, Nation of Language, Dehd e Guerilla Toss; seguirà quindi Londra (da mercoledì 9 a domenica 13) con Courtney Barnett, Animal Collective, Faye Webster, Jenny Hval, Cate Le Bon, Girlpool, Dehd e Jordana; infine Parigi (da lunedì 14 a lunedì 21) che vedrà salire sui propri palchi Tirzah, TV Girl, Black Country New Road, Porridge Radio, Comet Is Coming, Nation Of Language, Dehd, TV Priest e Spirit Of The Beehive.