Update concerti: Steve Wynn, Chemical Brothers, Stone Foundation, King Buffalo, Dropkick Murphys

Non si ferma mai Steve Wynn, che dopo dischi e concerti con i Dream Syndicate sarà nuovamente in Italia per un lungo tour solista. Ben dieci le date, tutte il mese prossimo: giovedì 12 gennaio al Druso di Ranica (BG), venerdì 13 al Folk Club di Torino, sabato 14 alla Raindogs di Savona, lunedì 16 all’ARCI Bellezza di Milano (biglietti su Dice a 14,95 euro), martedì 17 al Freakout di Bologna, mercoledì 18 al Teatro Basilica di Roma (biglietti su Dice a 20 euro), venerdì 20 allo Zo Culture di Catania, sabato 21 alla Cripta Del Duomo di Avellino, domenica 22 al Fat Club di Terni e lunedì 23 a Il Giardino di Lugagnano (VR).

Sono i Chemical Brothers i primi headliner dell’edizione 2023 dell’AMA Music Festival di Romano d’Ezzelino (VI), si esibiranno sul palco di Villa Ca’ Cornaro sabato 8 luglio. Il duo inglese sarà anche parte del Lucca Summer Festival nella giornata di domenica 23 luglio. I biglietti per entrambi gli show sono disponibili su Ticketone; costano 61,36 euro quelli per il live-set in Veneto, tra 61,36 e 110,44 euro, a seconda della postazione, per l’esibizione toscana.

Attivi da oltre 25 anni, gli Stone Foundation seguitano a suonare il loro soul-rock in giro per l’Europa. Lo faranno anche in Italia in un’unica occasione, mercoledì 20 settembre 2023 allo Spazio Teatro 89 di Milano. I biglietti sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster, su quest’ultimo circuito costano 27,07 euro.

Data unica anche per gli stoner americani King Buffalo, che lunedì 15 maggio 2023 suoneranno al Legend di Milano. 18 euro il costo dei biglietti all’ingresso la sera dello show, 15 euro più diritti e commissioni in prevendita.

Sarà una tripla esibizione, Dropkick Murphys insieme a Pennywise e Rumjacks, quella di domenica 5 febbraio al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE). In prevendita su Ticketone i biglietti per questo show punk-rock, vanno da 36,81 euro a 49,09 euro a seconda della postazione scelta.