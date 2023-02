Update concerti: Tallest Man On Earth, Caribou, Fall Out Boy, Pile, Sid Griffin

‘Henry St.‘, il nuovo album di The Tallest Man On Earth prodotto dai Sylvan Esso e suonato con una band al completo, uscirà come noto il 14 aprile, e un paio di settimane dopo il cantautore svedese sarà già in Italia per suonarlo. Unico l’appuntamento, sabato 29 aprile al Fabrique di Milano. I biglietti sono già disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster, su quest’ultimo costano 36,60 euro.

Data unica anche per Caribou: la sua indietronica prenderà possesso del palco esterno del Magnolia di Segrate (MI) giovedì 13 luglio, per una ‘sortita’ milanese del Viva Festival. On stage anche il DJ set di Elkka e Wayne Snow. I biglietti, in prevendita su Dice, costano 42 euro.

Accedono addirittura al Forum di Assago (MI) i Fall Out Boy, per l’unica data nel nostro paese del loro tour europeo. L’appuntamento è per venerdì 20 ottobre, con biglietti che saranno in prevendita generale da venerdì prossimo, e di cui non conosciamo il costo. Ospitate d’eccezione le aperture di Pvris e del rapper Nothing Nowhere.

Appuntamento singolo per l’indie-rock dei Pile, che lunedì 20 marzo suoneranno al rinato Ligera di Milano. Eseguiranno le canzoni del nuovo album ‘All Fiction‘, in uscita tra poco, il 17 febbraio, via Exploding In Sound. Più recente estratto da quello che sarà il nono LP in carriera per la band bostoniana è un brano intitolato ‘Lowered Rainbow‘.



Tre invece gli appuntamenti con Sid Griffin, frontman dei Long Ryders, che poterà in versione solista e in acustico le canzoni della sua band. Sarà giovedì 16 marzo allo Splinter Club di Parma, sabato 18 all’Ostaia Da-U Neo di Genova e domenica 19 al Cotton Club di Modena. Attivo tra il 1982 e il 1987 e riformatosi definitivamente nel 2016, il gruppo alt-country californiamo è in procinto di pubblicare ‘September November‘, quinto album in carriera, di cui l’ultimo singolo è ‘Elmer Gantry Is Alive And Well‘.