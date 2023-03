Update concerti: Tamino, Black Flag, Wolfmother, Bad Nerves, White Hills

Il concerto previsto a Milano il 16 marzo è già sold out, ma per chi volesse vedere Tamino suonare dal vivo ci sono altre due opportunità: il musicista belga sarà infatti alla Rocca Malatestiana di Cesena martedì 4 luglio e allo Spazio 211 di Torino mercoledì 5. I biglietti per la data piemontese sono già in prevendita su Dice a 29 euro; quelli per il concerto romagnolo lo saranno a breve su Ticketone.

Due date in Italia anche per i Black Flag: la storica band punk-hardcore americana suonerà mercoledì 14 giugno alla Beky Bay di Bellaria Igea Marina (RN) e giovedì 15 al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI). Salirà sui due palchi la line-up attuale, che vede alla chitarra il membro fondatore Greg Ginn, al basso Joseph Noval, alla batteria Isaias Gil e alla voce lo ‘skateboardista’ Mike Vallely. I biglietti sono in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e Dice, su quest’ultima piattaforma costano 30,62 euro per ciascuna delle due date.

Dopo i rinvii degli scorsi anni causati dalla pandemia, dovrebbero finalmente riuscire a suonare in Italia i Wolfmother. La rockband australiana si esibirà domenica 2 luglio al parco Bassani di Ferrara (all’interno del Comfort Festival con headliner Jack Johnson) e quella successiva, 9 luglio, in piazza Duomo a Pistoia (per Pistoia Blues, con special guest i Dirty Honey). Per quanto riguarda il festival emiliano, i biglietti sono già da tempo in prevendita su Ticketone e Ticketmaster (qui costano 92,29 euro); la data toscana è disponibile solo su Ticketone con due fasce di prezzo: 30,68 euro e 36,81 euro.

Gli ottimi Bad Nerves saranno nel nostro paese in data unica: la rockband londinese, autrice di un ottimo LP di debutto nel 2020, suonerà venerdì 16 giugno al Low-L Fest di Piacenza presso lo Spazio 4.0. Gli abbonamenti ai tre giorni della manifestazione sono in prevendita su Dice a 11,50 euro. Nella giornata di sabato 17 giugno, peraltro, si esibiranno i Comeback Kid.

E sempre allo Spazio 4.0 di Piacenza suoneranno anche gli psych-rocker newyorkesi White Hills, per la loro unica data italiana all’interno del Dester Fox Fest. 21,45 euro è il prezzo dei biglietti, disponibili su Eventbrite.