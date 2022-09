Update concerti: Tamino, Donavon Frankenreiter, Archive, Hugo Race, Roger Waters

‘Sahar‘, il nuovo album di Tamino, è uscito giusto venerdì scorso. Il musicista belga lo porterà in Italia il prossimo anno, per una data unica all’Alcatraz di Milano, in calendario giovedì 16 marzo. I biglietti saranno in prevendita da venerdì sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket; su quest’ultimo costeranno 30,59 euro.

Data unica anche per Donavon Frankenreiter, che si esibirà giovedì 20 ottobre alla Santeria di Milano. Gli ingressi per lo show del cantautore californiano sono già in prevendita su Ticketone al costo di 24,54 euro.

Verranno recuperati l’anno prossimo i due concerti degli Archive che si sarebbero dovuti tenere quest’anno, ma che sono stati rinviati per motivi di salute. La band londinese suonerà dunque lunedì 6 novembre 2023 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, e martedì 7 alla Santeria di Milano. Le prevendite proseguono su Ticketone, vanno da 26,69 a 33,97 euro i biglietti per la data romana; posto unico a 30,68 euro per il live milanese.

Ci saranno altri cinque concerti nel nostro paese dell’instancabile Hugo Race. Tre di essi saranno in versione solo, martedì 11 ottobre all’Ostaia Da-U Neo di Genova, mercoledì 12 al Tambourine di Seregno (MB) e giovedì 13 al Caffè del Corso di Modena. Il musicista australiano suonerà poi insieme ai suoi Fatalists giovedì 27 ottobre a Germi a Milano e venerdì 28 al Colorificio Kroen di Verona.

Si sono aggiunte altre due date al Forum di Assago nel tour di addio di Roger Waters. L’ex Pink Floyd sarà nel palazzetto milanese anche venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile 2023. I prezzi dei biglietti vanno, a seconda della postazione, da 69 a 149,50 euro (commissioni di servizio escluse); sono in prevendita sul circuito Ticketone.