Update concerti: Todays, Noel Gallagher, Cigarettes After Sex, Amyl And The Sniffers…

Il Todays Festival di Torino, che anche quest’anno si terrà nell’area esterna dello Spazio 211, ha annunciato la line-up dell’edizione 2023. Ci sarà da leccarsi i baffi: tra venerdì 25 e domenica 27 agosto si esibiranno Wilco, Verdena, Christine And The Queens, Warhaus, Sleaford Mods, L’Imperatrice, Les Savy Fav, Anna Calvi, Ibibio Sound Machine, King Hannah, Gilla Band e Porridge Radio. Nello specifico, venerdì 25 suoneranno Wilco, Warhaus, Les Savy Fav e King Hannah; sabato 26 Verdena, Sleaford Mods, Anna Calvi e Gilla Band; domenica 27 Christine And The Queens, L’Imperatrice, Ibibio Sound Machine e Porridge Radio. Biglietti e abbonamenti sono già in prevendita su Dice: i tre giorni costano 103,50 euro, le singole giornate 37.

Data unica per Noel Gallagher’s High Flying Birds, che mercoledì 8 novembre occuperanno il Forum di Assago (MI). Sarà l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo in Italia le canzoni di ‘Council Skies‘, il nuovo LP dell’ex Oasis in uscita il 2 giugno prossimo. I biglietti, in prevendita generale da giovedì, saranno disponibili sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Su quest’ultima piattaforma costeranno, a seconda della postazione, tra 48,76 e 85,33 euro.

Appuntamento unico anche con i Cigarettes After Sex, che tre giorni prima, domenica 5 novembre, saliranno sul palco del Fabrique di Milano. Le prevendite saranno aperte da venerdì su Ticketone e Ticketmaster; non siamo ancora a conoscenza del prezzo.

Pure Amyl And The Sniffers suoneranno nel nostro paese in una sola occasione: a Ferragosto, martedì 15, al Parco della Musica di Padova, con i Mini Skirt in apertura. I biglietti, in prevendita da venerdì su Ticketone e Ticketmaster, costeranno 28 euro più diritti e commissioni.

Oltre all’apparizione torinese, i Gilla Band saranno on stage anche all’Handmade Festival di Guastalla (RE), manifestazione storicamente a ingresso gratuito. La band irlandese suonerà domenica 11 giugno. Nella line-up, che si svilupperà su due giorni comprendendo sabato 10, ci sono anche Mabe Fratti, Come, Lydia Lunch Retrovirus, Dame Area, Arrington de Dionyso, Blurt, Bono & Burattini e Leatherette.

Oltre al concerto di giovedì 4 maggio al Covo di Bologna, Anna B Savage tornerà nuovamente in Italia dieci giorni dopo, domenica 14, per lo Scenica Festival di Vittoria (Ragusa), nei pressi del Castello Enriquez. Gli ingressi, in prevendita dal 17 aprile, costano 10 euro, con ridotto per gli under 19 a 5 euro.

Non è proprio indie-rock quello che fa Aphex Twin, ma pare doveroso segnalare la sua unica apparizione italiana, venerdì 14 luglio al Castello Scaligero di Villafranca di Verona. Le prevendite saranno aperte da domani su Dice al prezzo di 67,49 euro.