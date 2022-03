Update concerti: Tori Amos, St. Vincent, Therapy, June Of 44, Oneohtrix Point Never

Verrà recuperato mercoledì 13 aprile il concerto che Tori Amos avrebbe dovuto tenere lo scorso 24 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Ci sono nuove disponibilità di biglietti, in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, su quest’ultima piattaforma costano tra 48,76 e 73,14 euro a seconda della postazione scelta. Da segnalare anche che in apertura si esibiranno le Saint Sister.

Non avrà luogo, invece, l’unica data italiana di St. Vincent: “Il concerto previsto venerdì 10 giugno 2022 al Fabrique di Milano è cancellato e non sarà riprogrammato“, comunica l’organizzazione, che aggiunge: “Il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto fino al 15 giugno 2022.”

Giungeranno nel nostro paese per un unico appuntamento i Therapy. La band irlandese suonerà giovedì 23 giugno a Natz (BZ), per il festival Alpen Flair. Al momento siamo a conoscenza soltanto del prezzo degli abbonamenti ai 4 giorni della manifestazione (22-25/6), che è di 86 euro.

Si aggiunge una quinta data al tour italiano dei June Of 44: la band americana si esibirà anche al Disorder di Paestum giovedì 2 giugno. Nelle scorse settimane era già stati confermati i concerti di mercoledì 25 maggio al Locomotiv di Bologna, giovedì 26 a La Claque di Genova, venerdì 27 al Lumiere di Pisa e sabato 28 al Museo Nivola di Orani (NU).

Non è granché indie-rock, ma data l’alta qualità segnaliamo l’unica data italiana di Oneohtrix Point Never, fissata per mercoledì 15 giugno al Magnolia di Segrate (MI), con apertura dell’ospite speciale Kelly Lee Owens. Già disponibili su Dice i biglietti per la serata, che costano 29 euro.