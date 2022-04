Update concerti: Viagra Boys, Alice Phoebe Lou, Penelope Isles, Yann Tiersen

Raddoppiano gli appuntamenti italiani dei Viagra Boys: già in calendario è il loro concerto di mercoledì 24 agosto per la prima giornata dell’AMA Music Festival di Romano d’Ezzelino (VI), da questa sera si aggiunge anche la data di giovedì 15 dicembre 2022, quando la band svedese suonerà al Fabrique di Milano. I biglietti, di cui ancora non conosciamo il costo, saranno disponibili dalle ore 10 di lunedì prossimo sui circuiti Ticketmaster e Ticketone.

Si moltiplicano anche i concerti di Alice Phoebe Lou. Da tempo in programma quello di giovedì 28 luglio al Magnolia di Segrate (MI), la cantautrice sudafricana suonerà anche sabato 23 al Roam Festival di Lugano (serata che vedrà sul palco anche i Son Lux con biglietti in prevendita a 15,50 franchi svizzeri), mercoledì 27 all’EUR Social Park di Roma (20 euro il prezzo d’ingresso, 18 più diritti e commissioni la prevendita) e sabato 30 all’interno della rassegna Paesaggi Sonori di Rocca Calascio, vicino L’Aquila (biglietti a breve in prevendita a 25 euro più diritti e commissioni).

Due date ancora per i Penelope Isles: la band di Brighton è da tempo nella line-up dell’Ypsigrock Festival di Castelbuono (PA), sul cui palco suonerà il 5 agosto, ma da qualche giorno può vantare altri due appuntamenti nel nostro paese. I fratelli Jack e Lily Wolte saranno anche mercoledì 1 giugno al Covo Summer di Bologna (biglietti su Dice a 14,45 euro), e giovedì 2 al Disorder di Paestum (11,44 euro su Eventbrite).

Non saranno certamente concerti indie-rock, ma vale la pena ricordare le cinque date nel nostro paese di Yann Tiersen. Il compositore francese si esibirà domenica 10 luglio al Teatro degli Arcimboldi di Milano, lunedì 11 alla Cavea dell’Auditorium di Roma, martedì 12 nell’Atrio dell’Ateneo Bruni a Martina Franca (TA), mercoledì 13 al Sequoie Music Park di Bologna e giovedì 14 al Flowers Festival di Collegno (TO).