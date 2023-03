Update concerti: Weyes Blood, King Gizzard, Aurora, Mick Harvey, Ramona Flowers

È appena stata annunciata come headliner dei Pitchfork Music Festival di Parigi e Londra, ma Weyes Blood a novembre si esibirà anche a Milano, per la sua unica data italiana. Venerdì 3 la musicista americana salirà sul palco dell’Alcatraz, serata in cui si potranno ascoltare le canzoni del suo LP più recente, ‘And In The Darkness, Hearts Aglow‘, uscito lo scorso novembre. I biglietti, in prevendita su Dice da venerdì prossimo, costeranno 34,78 euro.

Non solo il concerto all’Alcatraz di Milano di mercoledì 15 marzo, i King Gizzard & The Lizard Wizard saranno nel nostro paese anche in estate: la band australiana suonerà martedì 22 agosto al Parco della Musica di Padova. I biglietti, in prevendita da giovedì su Ticketone e Ticketmaster, costeranno 34 euro più diritti e commissioni.

Una seconda data anche per Aurora, già confermata per lunedì 3 luglio all’Auditorium di Roma. La pop-singer norvegese si esibirà anche martedì 4 al Palazzo Mauro De André, all’interno del Ravenna Festival. A breve, su Vivaticket, partirà la prevendita dei biglietti, che costeranno 35 euro più diritti e commissioni di prevendita.

L’inedita coppia formata dalla cantante e regista messicana Amanda Acevedo e dall’ex chitarrista dei Bad Seeds Mick Harvey, ha pronto un LP in comune: ‘Phantasmagoria In Blue‘ uscirà per Mute il 1° settembre 2023 e sarà composto da “duetti già esistenti, canzoni che non sono mai state concepite come duetti, traduzioni dallo spagnolo, canzoni cantate in spagnolo e una spruzzata di composizioni originali“. Insieme al poli-strumentista J.P. Shilo e alla band berlinese Sometimes with Others, le porteranno anche su alcuni palchi italiani: martedì 9 maggio al Locomotiv di Bologna, mercoledì 10 al Teatro delle Logge di Montecosaro (MC) e giovedì 11 allo Spazio 211 di Torino.

Riceviamo e pubblichiamo: “Il concerto di The Ramona Flowers, previsto in origine il 9 marzo 2023 al Legend Club di Milano, viene rinviato all’8 settembre 2023 nella stessa location. I biglietti già venduti restano validi per lo show di settembre.”