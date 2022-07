Update concerti: Widowspeak, Cinematic Orchestra, Dope Lemon, Magic Sword, Selah Sue, Supergrass

Come si può vedere dal calendario qui sopra, ci saranno anche due date italiane all’interno del tour europeo dei Widowspeak: Molly Hamilton e Robert Earl Thomas suoneranno al Bronson di Ravenna martedì 13 dicembre a La Claque di Genova mercoledì 14. Non abbiamo ancora indicazioni a proposito di costo e modalità di vendita dei biglietti.

I Cinematic Orchestra non si esibiranno soltanto giovedì 4 agosto al Viva Festival di Locorotondo (BA). Torneranno nel nostro paese mercoledì 5 ottobre, per un concerto all’interno del JazzMi Festival di Milano, per cui saliranno sul palco dell’Alcatraz. 40,36 euro è il prezzo dei biglietti, in prevendita su Mailticket.

Sarà finalmente live in Italia a settembre Angus Stone con il suo progetto solista Dope Lemon. Domenica 18 settembre si esibirà alla Santeria di Milano. I biglietti sono già in prevendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster, su quest’ultimo costano 24,40 euro. Quelli acquistati gli scorsi mesi per le date poi rimandate rimangono comunque validi.

Data unica per i misteriosi Magic Sword, che venerdì 21 ottobre alzeranno i volumi dei loro sintetizzatori al Legend di Milano. I biglietti sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster, su quest’ultima piattaforma costano 18,46 euro.

Un concerto in Italia anche per il pop sofisticato di Selah Sue, che lunedì 14 novembre sarà al Circolo Magnolia di Segrate (MI). I biglietti, di cui ancora non conosciamo il prezzo, dovrebbero essere messi in prevendita a breve su Dice.

“Per problemi organizzativi legati all’irrisolvibile inagibilità della location di Roma, Radar Concerti è costretta a cancellare entrambe le date estive italiane dei Supergrass, nella speranza di riprogrammarle nel prossimo futuro“. Saltano così le date previste per il 15 e 16 luglio nella capitale e a Bologna. Cancellato anche lo show dei Twelve Foot Ninja programmato per il 13 marzo 2023 al Legend Club di Milano.