Update concerti: Wilco, Ypsigrock, Bay Fest, Aurora, Nothing But Thieves

‘Cruel Country‘, l’album uscito lo scorso maggio, ha riportato i Wilco anche all’attività dal vivo. Jeff Tweedy e compagni verranno anche in Italia a suonarlo, per l’esattezza giovedì 24 agosto a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC), all’interno della rassegna Acieloaperto, e venerdì 25 nell’area esterna dello Spazio 211 di Torino per il Todays Festival. I biglietti per la data romagnola saranno disponibili da venerdì sui circuiti Ticketmaster e Ticketone a 35 euro più diritti e commissioni; le prevendite per la kermesse torinese saranno invece acquistabili da marzo.

Si aggiungono altri nomi al cartellone dell’edizione 2023 di Ypsigrock, che si svolgerà dal 10 al 13 agosto, come sempre, nella suggestiva venue di Castelbuono (PA), il borgo siciliano all’interno del Parco delle Madonie. The Comet is Coming, King Hannah, Liela Moss, Pale Blue Eyes, Kiwi Jr., Traams ed Helen Ganya affiancano Slowdive, Panda Bear & Sonic Boom, Still Corners, Ekkastacy, Just Mustard e Plastic Mermaids. Ufficiale è anche la line-up giornaliera: Ekkstacy e Pale Blue Eyes suoneranno giovedì 10 agosto; Slowdive, Liela Moss, Traams ed Helen Ganya venerdì 11; The Comet Is Coming, Still Corners, King Hannah e Plastic Mermaids sabato 12; infine Panda Bear & Sonic Boom, Just Mustard e Kiwi Jr. domenica 13. Disponibili su Dice, i biglietti per le singole giornate costano 47,21 euro; gli abbonamenti a tutta la manifestazione 115,40 euro.

Nel 2023 si terrà nuovamente anche il Bay Fest di Bellaria Igea Marina (RN). Sempre al 100% punk-rock la line-up, con i primi artisti confermati oggi: Pennywise, Me First & The Gimme Gimmes, H20, Good Riddance, Pulley e Venomous Pinks. Gli abbonamenti sono già disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster, su quest’ultimo costano 119,90 euro.

Torna nel nostro paese Aurora, per un unico appuntamento. La musicista alt-pop norvegese si esibirà lunedì 3 luglio nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti sono in prevendita da oggi su Ticketone, a seconda della postazione vanno da 21,75 a 36,50 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Di settimana scorsa è invece la conferma della partecipazione dei Nothing But Thieves all’I-Days Festival di Milano. La band inglese salirà sul palco dell’ippodromo La Maura sabato 1 luglio. Su Tikcetmaster, i biglietti per la zona Pit costano 91,50 euro; quelli per il resto del prato 68,50 euro.