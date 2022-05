Update concerti: Ypsigrock, Darkness, Alice Phoebe Lou, Against The Current, La Route du Rock

Era già un ottimo cast (Flaming Lips su tutti) quello per l’edizione 2022 dell’Ypsigrock Festival di Castelbuono (PA); lo è a maggior ragione dopo le ultime aggiunte comunicate oggi: 2manydjs (in live set), Self Esteem, Manuel Agnelli, Nation Of Language, Yard Act, Pillow Queens, Anna B Savage, Lowly e 4B2M. Si esibiranno tutti tra giovedì 4 e domenica 7 agosto (qui le ripartizioni giorno per giorno), con biglietti da tempo in prevendita su Dice: 93,37 euro l’abbonamento alle quattro giornate della manifestazione; da 36,72 a 51,41 euro i prezzi delle singole serate.

Saranno in Italia anche quest’estate i Darkness, almeno per il momento per un’unico appuntamento: sabato 23 luglio al Parco San Valentino di Pordenone, all’interno del Pordenone Blues Festival. I biglietti, in prevendita su Ticketone, costano 36,81 euro.

Si aggiunge un’ulteriore data al corposo tour italiano di Alice Phoebe Lou. La cantautrice sudafricana sarà anche parte della rassegna I Suoni delle Dolomiti a Madonna di Campiglio (TN), in cui si esibirà mercoledì 24 agosto. Si noti bene che il concerto, che sarà a ingresso libero, dovrebbe cominciare a mezzogiorno (o almeno così dice il sito ufficiale dell’organizzazione).

Una data nel nostro paese anche per il pop/rock/punk degli Against The Current, che suoneranno mercoledì 14 dicembre al Legend di Milano. I biglietti, di cui non conosciamo ancora il costo, saranno in prevendita su Ticketmaster e Dice a partire da domani.

Un festival che ci è sempre piaciuto è La Route du Rock di Saint Malo, in Francia, sia per la splendida cornice che per la line-up. Anche quella di quest’anno è degna di nota, per il fatto che vi sono, tra gli altri, Fontaines D.C., Ty Segall, Kevin Morby, Aldous Harding, Wet Leg, DIIV, Yard Act, Black Country New Road, Porridge Radio, Working Men’s Club, Geese, King Hannah, Liminanas, Baxter Dury e King Gizzard. Tutti costoro saliranno sui palchi bretoni da mercoledì 17 a sabato 20 agosto, con abbonamenti in prevendita a 125 euro.