Update concerti: Ypsigrock, Timber Timbre

Giovedì sono stati ufficializzati i primi sei artisti che andranno a comporre il cartellone dell’edizione 2023 dell’Ypsigrock Festival, quest’anno da giovedì 10 a domenica 13 agosto nella consueta cornice di Castelbuono, in provincia di Palermo. Gli Slowdive, il binomio composto da Panda Bear e Sonic Boom, i Just Mustard, i Plastic Mermaids ed Exxstacy saranno tutti della partita, per partecipare alla quale ci sono già gli abbonamenti sono disponibili su Dice a 125,89 euro.

Tornerà in Italia a febbraio Taylor Kirk in arte Timber Timbre. Quattro gli appuntamenti: lunedì 20 allo Spazio 211 di Torino, martedì 21 al Locomotiv di Bologna, mercoledì 22 al Monk di Roma e venerdì 24 all’Auditorium Novecento di Napoli. I biglietti sono già in prevendita su Dice ad eccezione della data campana. Il concerto piemontese costa 23 euro, quello emiliano 20 euro, il live-show nella capitale 15 euro.