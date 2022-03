Update concerti: Yves Tumor, Pup, Metronomy, Patti Smith, Hugo Race, Life, Zürich OpenAir

L’estate musicale italiana potrà godere anche di tre esibizioni di Yves Tumor. L’artista americano sarà sabato 9 luglio all’Artivive Festival di Soliera (MO), domenica 10 al Disconnect Code di Firenze e lunedì 11 a Villa Ada a Roma. I biglietti per la data emiliana sono già disponibili su Vivaticket a 20 euro, quelli per il concerto in Toscana (in versione early bird) su Boxol a 22,47 euro, gli ingressi per l’appuntamento laziale saranno in prevendita a breve.

Data unica nel nostro paese per i PUP, che suoneranno martedì 1° novembre al Bloom di Mezzago (MB). Sarà l’occasione per ascoltare live le canzoni di ‘The Unraveling Of Puptheband‘, il loro nuovo LP in uscita tra un mese esatto, il 1° aprile. I biglietti, che costano 22,44 euro, saranno in prevendita su Mailticket a partire dalle ore 10 di venerdì 4 marzo.

Come era prevedibile, non avrà luogo il concerto dei Metronomy in programma settimana prossima: “A causa delle restrizioni imposte per contenere il virus Covid-19, siamo spiacenti di informare che la data dei Metronomy, prevista mercoledì 9 marzo 2022 all’Alcatraz di Milano, è riprogrammata. Stiamo lavorando per poter annunciare quanto prima la nuova data“, afferma l’organizzazione.

Il Patti Smith Quartet, ovvero Patti Smith, Jackson Smith, Tony Shanahan e Seb Rochford, sarà nuovamente in Italia a fine luglio: una data a Roma, mercoledì 27 all’Auditorium Parco della Musica all’interno della rassegna Rock In Roma. I biglietti, già in prevendita su Ticketone, vanno da 36,93 a 52,75 euro a seconda della postazione scelta.

Il legame tra Hugo Race e l’Italia si salda ancor di più con la pubblicazione di ‘Once Upon A Time In Italy‘, il nuovo album degli Hugo Race Fatalists che uscirà l’8 aprile prossimo per Santeria/Audioglobe. Composto da 11 tracce, conterrà un EP aggiuntivo con 4 di esse cantate in italiano. Anche per questo aumentano le date del suo lunghissimo tour nel nostro paese, che illustriamo nel suo complesso con la locandina qui a lato (la si può ingrandire cliccandoci sopra).

Dopo diversi rinvii, sembra essere arrivato il momento buono per vedere i Life esibirsi in Italia. La band inglese suonerà sabato 22 ottobre all’ARCI Bellezza di Milano (biglietti su Dice a 13,80 euro), e domenica 23 al Freakout di Bologna (prevendite a breve su Musicglue). Anche il quartetto di Hull ha un album in uscita, ‘North East Coastal Town‘, programmato per il 10 giugno. È stato preceduto dal singolo ‘Big Moon Lake‘.



È stata annunciata oggi la line-up di uno dei grandi festival europei più vicini a casa nostra, l’OpenAir di Zurigo, che quest’anno si terrà martedì 23 e sabato 27 agosto. Arctic Monkeys, Glass Animals, James Blake, Sea Girls, Kings Of Leon, Beabadoobee, Two Door Cinema Club, Tash Sultana e Alt-J sono tra i nomi in cartellone. In prevendita i biglietti early bird, che costano 99 franchi svizzeri per la singola giornata (interessante soprattutto la prima) e 359 per l’intera manifestazione. Info e prevendite si possono trovare qui.