Venerdì esce il nuovo album di Jack White

Uscirà venerdì 2 agosto, ovvero domani, il nuovo album di Jack White. Una pubblicazione decisamente a sorpresa, che avrà la copertina che potete vedere qui sopra/accanto e un titolo piuttosto neutro come ‘No Name’.

Non ci sono al momento anticipazioni per quello che sarà il sesto LP solita per l’ex White Stripes. I dettagli ufficiali descrivono soltanto la scaletta, che sarà di 13 brani, e ricordano che dal sito della sua etichetta, la Third Man Records, sia possibile acquistare (già da oggi) un’edizione speciale in vinile.

Per saperne di più bisogna andare a leggere alcune recensioni che già stanno uscendo, e che parlano di “ritorno alle radici blues-punk” (Rolling Stone cita Stooges e Led Zeppelin come riferimenti) e di un disco più “essenziale” rispetto ai più recenti.