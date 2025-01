‘Viagr Aboys’ è il nuovo album dei Viagra Boys

Dalla pubblicazione di ‘Cave World’ (2022), la vita dei Viagra Boys è decisamente cambiata: fama in crescita esponenziale, tanti festival importanti (Primavera, Glastonbury, Coachella, per dirne solo tre), un Grammi (con la i) Award svedese come “best rock”, un tour negli States a supporto dei Queens Of The Stone Age.

Esperienze che sono confluite in ‘Viagr Aboys’ (“E’ un album omonimo ma più semplice e stupido, come del resto sono io”, afferma il frontman Sebastian Murphy in una nota), quarto LP in carriera per il sestetto svedese, prodotto anche questa volta da Pelle Gunnerfeldt.

In uscita il 25 aprile per la neonata etichetta del gruppo, la Shrimptech Enterprises, avrà una scaletta di undici brani, tra cui c’è il primo singolo ‘Man Made Of Meat’, ispirato dagli avventori dei negozi della catena Walmarts frequentati proprio durante la tourné con i QOTSA.

Le nuove canzoni verranno certamente suonate in quello che ad oggi è l’unico appuntamento live in Italia con i Viagra Boys, sabato 5 luglio 2025 al Parco della Certosa Reale di Collegno (TO), all’interno del Flowers Festival.